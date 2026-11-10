TS.BS Nguyễn Công Hựu tiếp tục được bổ nhiệm là Giám đốc Bệnh viện E

Trao quyết định bổ nhiệm lại, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và cũng trách nhiệm lớn hơn đối với Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện E.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS Nguyễn Công Hựu và Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn đối với TS.BS Phan Thảo Nguyên.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện E tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lấy chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh làm mục tiêu hàng đầu; quan tâm đời sống, thu nhập của nhân viên y tế; đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ y tế cơ sở; đổi mới quản trị, nâng cao năng lực tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong quản lý tài chính, mua sắm và đấu thầu.

TS.BS Nguyễn Công Hựu tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001. Giai đoạn 2006-2010, ông là phẫu thuật viên tim mạch tại Bệnh viện Việt Đức.

Từ năm 2012, ông công tác tại Bệnh viện E, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng khoa, phụ trách điều hành rồi Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực.

Giai đoạn 2019 - 2021, ông giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực.

Ngày 8/8/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện E.