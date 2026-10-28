TS.BS Cao Việt Tùng tiếp tục được bổ nhiệm là Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương

Chiều 27/10, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với TS.BS. Cao Việt Tùng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS. Trần Văn Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 3199/QĐ-BYT ngày 13/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương đối với TS.BS. Cao Việt Tùng. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 24/10/2026. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn đối với TS.BS Cao Việt Tùng. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà chúc mừng TS.BS Cao Việt Tùng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế.

"Quyết định bổ nhiệm lại là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và những đóng góp của TS.BS Cao Việt Tùng cho sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian qua; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong giai đoạn tới"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nói.

Theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, TS.BS Cao Việt Tùng đã phối hợp cùng Giám đốc và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương trong công tác quản lý, định hướng và chỉ đạo các lĩnh vực được phân công; có nhiều đóng góp vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn.

Cùng đó, TS.BS Cao Việt Tùng cũng tiếp tục phát triển chuyên môn sâu về tim mạch nhi khoa, đặc biệt là can thiệp tim mạch, một trong những lĩnh vực kỹ thuật cao có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của Bệnh viện.

Cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, việc vận hành đồng thời nhiều cơ sở tạo thêm cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức, điều phối nguồn lực, thống nhất quy trình chuyên môn và bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đồng đều giữa các cơ sở của Bệnh viện Nhi Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị TS.BS Cao Việt Tùng cùng tập thể Lãnh đạo Bệnh viện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm; chuẩn hóa quy trình chuyên môn, tăng cường hội chẩn đa chuyên khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh; phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, năng lực đội ngũ và hiệu quả điều trị.

Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn; tăng cường quản lý chất lượng, theo dõi các chỉ số chuyên môn, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế trong quy trình khám chữa bệnh;

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ kế cận có chuyên môn vững, đạo đức nghề nghiệp tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, phát huy vai trò chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện đối với mạng lưới nhi khoa trên cả nước.

Tổ chức vận hành Cơ sở 2 ổn định, hiệu quả và bền vững; bảo đảm sự thống nhất về quản lý chuyên môn, quy trình điều trị và điều phối người bệnh giữa các cơ sở.

"Việc phân bổ, sử dụng nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần được thực hiện hợp lý, tránh phân tán nguồn lực, bảo đảm chất lượng phục vụ người bệnh"- Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà lưu ý.

Dịp này Thứ trưởng Thường trực cũng đồng thời đề nghị toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và y đức; đồng hành cùng Ban Giám đốc, chung sức xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS. Cao Việt Tùng bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Y tế; sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự đồng hành của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, TS.BS Cao Việt Tùng đưa ra 3 định hướng trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, lấy chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và sự hài lòng của bệnh nhi và gia đình làm thước đo hiệu quả hoạt động;

Tập trung xây dựng và phát triển Cơ sở 2 theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Hai cơ sở phải được phát triển trong cùng một hệ thống thống nhất về chuyên môn, chất lượng, nguồn lực, đồng thời cũng phải phát huy được thế mạnh riêng của từng cơ sở.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và từng bước xây dựng mô hình quản trị Bệnh viện dựa trên dữ liệu; chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên sâu, đội ngũ kế cận, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y khoa trong cả nước...

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà và Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng các đại biểu chúc mừng TS.BS. Cao Việt Tùng nhiệm kỳ mới. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.