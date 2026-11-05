Truyền thông về trợ giúp pháp lý và phòng, chống ma túy cho học sinh tại Bắc Ninh

Tại chương trình, báo cáo viên pháp luật và luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã phổ biến những nội dung cơ bản về hoạt động trợ giúp pháp lý; đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp; đồng thời cung cấp địa chỉ và cách thức liên hệ khi cần thiết trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Hơn 1.400 học sinh tham dự hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó hội nghị tập trung phân tích tác hại nguy hiểm của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; giúp học sinh nhận diện các loại ma túy thế hệ mới, chất gây nghiện ngụy trang tinh vi (như thuốc lá điện tử, bánh kẹo, nước uống chứa chất cấm...); cảnh báo các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm ma túy và hậu quả pháp lý nghiêm trọng đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời học sinh được hướng dẫn kỹ năng nhận diện sớm các dấu hiệu bạo lực học đường, cách ứng xử văn minh, biện pháp can thiệp, ngăn chặn và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi xảy ra vụ việc.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy và Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh mà còn tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp và ngành Giáo dục trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.