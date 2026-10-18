Truyền thông về trợ giúp pháp lý liên quan đến phòng, chống ma túy tại TP Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, ông Lê Minh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Hồ Chí Minh, trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống ma túy, mua bán người và các quy định pháp luật liên quan đến đời sống.

Hội nghị có sự tham dự đông đảo của người dân.

Trong đó, ông Lê Minh Phúc nhấn mạnh nội dung "Nhận diện đúng, phòng ngừa sớm" trong công tác phòng chống ma túy. Theo ông, việc cung cấp kiến thức cho người dân để nhận diện các loại ma túy mới, hình thức ngụy trang tinh vi và những tác hại khó lường của ma túy là hết sức cần thiết.

Cùng với đó, mỗi người cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, nhất là trên mạng xã hội và tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, nơi giới trẻ có thể trở thành mục tiêu nhắm đến của kẻ xấu. Nhận diện đúng các nguy cơ, trang bị kiến thức pháp luật và chủ động phòng ngừa từ sớm là chìa khóa giúp người dân tự bảo vệ mình, gia đình trước hiểm họa ma túy.

Dịp này, các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm còn trực tiếp tư vấn, giải đáp hướng dẫn cho người dân hiểu thêm các quy định về đối tượng, điều kiện, quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc liên quan đến ma túy cũng như cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng.