Truyền thông về tầm soát và phát hiện sớm bệnh lý đường tiêu hóa

Ngày 18-9, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang tổ chức hội thảo với chủ đề “Nội soi thế hệ mới - Bước tiến trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý tiêu hóa”.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tại chương trình, hơn 50 y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân được thông tin về: Vai trò của nội soi trong tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là những tổn thương ở dạ dày, đại trực tràng và các bất thường có nguy cơ tiến triển thành ung thư; dấu hiệu cần lưu ý và các tiến bộ hiện nay trong nội soi chẩn đoán và can thiệp, đặc biệt là các thiết bị nội soi hiện đại có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần hỗ trợ bác sĩ đánh giá rõ hơn cấu trúc niêm mạc, hệ thống mạch máu và phát hiện các bất thường trong quá trình nội soi.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang triển khai hoạt động khám, tư vấn và nội soi miễn phí cho những người tham gia chương trình.

Sau hội thảo, chương trình thực hiện nội soi tầm soát cho người tham gia.

Hội thảo nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về tầm soát sớm các bệnh lý đường tiêu hóa và giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.