Truyền thông về phòng, chống tảo hôn và phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh

Toàn cảnh hội nghị truyền thông.

Học sinh được Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh kiêm phụ trách Ngôi nhà Ánh Dương truyền thông nhận diện các trường hợp và hành vi tảo hôn; phân tích hậu quả, tác hại của tảo hôn đối với sức khỏe, kinh tế gia đình và tương lai của trẻ em; phổ biến các quy định xử phạt vi phạm pháp luật liên quan. Đồng thời, truyền thông các hình thức xâm hại trẻ em như về thể xác, tình dục, môi trường mạng; phương thức, chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng xấu; trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân thông qua các trò chơi. Đặc biệt, các em cũng được hướng dẫn xử lý và hỗ trợ khi gặp phải tình huống nguy hiểm; chia sẻ thông tin về dịch vụ Ngôi nhà Ánh Dương, nơi hỗ trợ trẻ em, phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị mua bán, xâm hại; phát tờ rơi về phòng, chống tảo hôn và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Lãnh đạo Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh truyền thông phòng, chống tảo hôn và phòng, chống xâm hại trẻ em cho học sinh.

Hội nghị truyền thông là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tảo hôn và phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh, từ đó góp phần giảm tình trạng tảo hôn và xâm hại trẻ em trên địa bàn xã.