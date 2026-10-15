Truyền thông và khám mắt cho học sinh Trường THCS Gò Công Tây

Ban Tổ chức trao quà cho các em học sinh.

Đến tham dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Phượng, Trưởng Ban Điều phối Dự án; đại diện Sở Y tế tỉnh; đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã Vĩnh Bình; Ban Giám hiệu cùng quý thầy, cô giáo và các em học sinh của trường.

Tại chương trình, học sinh được truyền thông những kiến thức cơ bản về chăm sóc, bảo vệ mắt, giao lưu trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức phòng, chống tật khúc xạ và bảo vệ thị lực; những nguyên nhân ảnh hưởng đến thị lực, cách nhận biết các dấu hiệu bất thường về mắt. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện các thói quen có lợi cho mắt như: Bảo đảm ánh sáng khi học tập, ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách phù hợp khi đọc và viết, sử dụng thiết bị điện tử hợp lý và dành thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời…

Các bác sĩ kiểm tra thị lực và đo khúc xạ cho học sinh.

Tại chương trình, các bác sĩ đã tiến hành đo khúc xạ, kiểm tra thị lực cho 100 em học của trường. Qua thăm khám, đối với những trường hợp có vấn đề về thị lực hoặc mắc bệnh lý về mắt, bác sĩ tư vấn, hướng dẫn theo dõi, điều trị thích hợp, đồng thời hỗ trợ kính cho những học sinh có chỉ định.

Bên cạnh hoạt động truyền thông và chăm sóc mắt, dịp này, Ban Tổ chức còn trao tặng 25 phần quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu các kiến thức phòng, chống tật khúc xạ và bảo vệ thị lực tại chương trình.

Chương trình hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực chăm sóc mắt trong trường học.