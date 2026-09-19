Truyền thông Uzbekistan lo đội nhà mất ngôi đầu trước U23 Việt Nam

Theo Kun.uz, một trong những trang báo điện tử lớn của Uzbekistan, thầy trò HLV Ravshan Haydarov đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, hơn U23 Việt Nam 2 điểm. Đội bóng Trung Á cũng gây ấn tượng với hàng công hiệu quả khi ghi 7 bàn sau hai lượt trận.

Việc đã chắc suất đi tiếp khiến cuộc chạm trán cuối vòng bảng không còn mang ý nghĩa sống còn về tấm vé tứ kết. Dẫu vậy, ngôi nhất bảng vẫn là mục tiêu quan trọng bởi vị trí này ảnh hưởng trực tiếp đến đối thủ ở vòng đấu tiếp theo.

Chiến thắng trước Kuwait giúp Uzbekistan dẫn đầu bảng C

Chiến thắng trước U23 Kuwait giúp Uzbekistan hoàn thành phần lớn nhiệm vụ tại bảng C và tạo lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ravshan Haydarov vẫn chưa thể chủ quan khi cuộc đối đầu với U23 Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc.

Ngoài ra, Uzbekistan còn đối mặt với bài toán về nhân sự khi trung vệ Ruziboy Fayzullayev nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 48 trong cuộc đối đầu Kuwait. HLV Haydarov vì thế sẽ phải tính toán phương án thay thế ở lượt trận cuối.

Kun.uz cũng nhấn mạnh cách Uzbekistan xây dựng lực lượng cho ASIAD 2026. Dù ban tổ chức cho phép mỗi đội đăng ký tối đa ba cầu thủ quá tuổi, Uzbekistan chủ yếu sử dụng những gương mặt U21. Đây là lứa cầu thủ được kỳ vọng hướng tới mục tiêu Olympic 2028.

Lực lượng trẻ sẽ có thêm một bài kiểm tra đáng chú ý khi chạm trán U23 Việt Nam, đội vừa giành hạng Ba tại giải U23 châu Á 2026. Đây cũng là cơ hội để Uzbekistan đánh giá khả năng cạnh tranh của thế hệ cầu thủ được quy hoạch cho những giải đấu lớn trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đang có 4 điểm sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa để bảo đảm vị trí trong nhóm giành quyền vào tứ kết. Nếu đánh bại Uzbekistan, Việt Nam sẽ chiếm ngôi đầu bảng C.

U23 Việt Nam trở thành thử thách cuối của Uzbekistan tại bảng C

Tại bảng D, U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út cũng đã sớm vượt qua vòng bảng sau khi đánh bại U23 Qatar. Cuộc đối đầu giữa hai đội ở lượt cuối sẽ quyết định thứ hạng chung cuộc. Theo thể thức ASIAD 2026, đội nhất bảng C sẽ gặp đội nhì bảng D tại tứ kết, trong khi đội nhì bảng C đối đầu đội nhất bảng D. Vì vậy, vị trí dẫn đầu bảng đấu mang ý nghĩa đáng kể đối với cả Việt Nam lẫn Uzbekistan.

Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra ngày 22/9 sẽ là cuộc đấu trực tiếp cho ngôi đầu bảng C. Với khoảng cách chỉ 2 điểm, cả hai đều có lý do để hướng tới một kết quả tích cực ở lượt trận cuối.