Truyền thông tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông

Tham gia buổi truyền thông có 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 1.122 học sinh nhà trường. Tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tuyên truyền luật giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Công an xã Phong Thổ tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử, phòng, chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong học đường, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an xã Phong Thổ và Ngân hàng Agribank Lai Châu trao tặng 30 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an xã Phong Thổ và Ngân hàng Agribank Lai Châu trao tặng 30 mũ bảo hiểm cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập và lao động.