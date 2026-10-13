Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

CCTV và mạng Nhân dân đưa tin về cuộc hội đàm giữa Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc được truyền thông sở tại quan tâm, đưa tin đậm nét từ các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đến các hoạt động của đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm, trong đó nêu bật việc quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng được đẩy mạnh, hợp tác song phương được mở rộng và thực chất hơn.

Ngày 12/10, Tân Hoa xã, Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cùng nhiều báo, trang mạng khác của Trung Quốc như mạng Nhân dân, mạng Quang Minh... đưa tin trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. “Vừa là đồng chí vừa là anh em,” Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, mở rộng hợp tác cùng có lợi, mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước, góp phần thúc đẩy ổn định, thịnh vượng khu vực và toàn cầu.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc còn bày tỏ nước này sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược phát triển với Việt Nam, phát huy tốt hơn vai trò của các cơ chế như Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và kinh tế số.

Đề cập đến cuộc hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 12/10, Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai bên cần củng cố sự tin cậy lẫn nhau, duy trì đà giao lưu cấp cao tốt đẹp, tăng cường trao đổi chiến lược và kiên định ủng hộ lẫn nhau.

Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Việt Nam, tập trung thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước; trên cơ sở chức năng và trách nhiệm của các cơ quan lập pháp, tăng cường hơn nữa mức độ hợp tác và phục vụ tốt hơn sự phát triển tổng thể của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Trước đó, theo Tân Hoa xã, trong cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 11/10, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao lưu và hợp tác với Việt Nam và đóng góp vào việc thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài khoản Wechat của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc ngày 12/10 đăng tải việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc, do Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh làm trưởng đoàn.

Ông Dương Vạn Minh cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là bạn đồng hành trong sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa và là đối tác tốt trên con đường cải cách. Tình hữu nghị đặc biệt “vừa là đồng chí vừa là anh em,” được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước vun đắp, sẽ mãi là tài sản quý giá của nhân dân hai nước. Tại cuộc gặp, đại diện các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc nhất trí bày tỏ sẽ trở thành những người kế thừa và xây dựng tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam.

Chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam được truyền thông, học giả Trung Quốc kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nói riêng và quan hệ hai nước nói chung./.