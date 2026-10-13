Truyền thông Trung Quốc đưa nhiều thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Các hãng thông tấn, báo chí chính thống của Trung Quốc như Nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương, Quang Minh nhật báo, Nhật báo Bắc Kinh..., đồng loạt đưa tin các hoạt động chính của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Trong đó, các hoạt động hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh được tập trung đưa tin đậm nét.

Đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn ý kiến phát biểu của Thủ tướng Lý Cường khẳng định, những năm qua, dưới sự định hướng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực. Cuộc gặp giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm nay, đã chỉ rõ phương hướng cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với phía Việt Nam, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, phát huy tốt hơn vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, mở rộng và tối ưu hóa hợp tác kinh tế-thương mại, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kết nối, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số... không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả...; bày tỏ hy vọng, cơ quan lập pháp hai nước hỗ trợ mạnh mẽ cho hợp tác thiết thực giữa hai bên, phát huy vai trò lớn hơn trong việc cung cấp sự bảo đảm về pháp luật, thúc đẩy kết nối lòng dân...

Đưa tin về cuộc hội đàm và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Tân Hoa xã dẫn ý kiến của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với phía Việt Nam, kiên trì những định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực theo đúng mục tiêu, định hướng "6 hơn".

Về hợp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, đồng chí Triệu Lạc Tế nhấn mạnh, cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan lập pháp, để nâng tầm hợp tác giữa hai bên, phục vụ tốt hơn cho đại cục phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Trong đó, cần phải xây dựng và phát huy tốt các cơ chế trao đổi thường xuyên để chia sẻ kinh nghiệm trong các công tác lập pháp, giám sát; đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật tạo thuận lợi cho việc hợp tác cùng có lợi, kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và dễ dự báo hơn.

Đồng chí Triệu Lạc Tế cũng nhấn mạnh vai trò của hai cơ quan lập pháp trong việc bắc nhịp cầu giao lưu hữu nghị cho địa phương, doanh nghiệp và người dân, tích cực tuyên truyền về những câu chuyện hữu nghị Trung-Việt và thành quả hợp tác thiết thực, qua đó giúp tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước ngày càng bén rễ sâu trong lòng người dân.