Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm trưởng đoàn tiếp tục chuyến công tác tại Thượng Hải, Trung Quốc; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị về đất đai, tái định cư tại phiên tiếp công dân; Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương … là những thông tin nổi bật trong ngày.