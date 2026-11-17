Truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tuần lễ Cấp cao APEC
Ngày 17/11, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải nhiều hình ảnh về chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 17-20/11/2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/truyen-thong-trung-quoc-dang-tai-hinh-anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-tuan-le-cap-cao-apec-post1403678.html