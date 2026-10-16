Truyền thông trực tiếp phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh

Các đại biểu tham dự chương trình truyền thông

Tại chương trình, học sinh được xem video clip về cách nhận biết thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tìm hiểu những tác hại của các sản phẩm này đối với sức khỏe. Tiếp đó, cán bộ quản lý Dự án Phòng, chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm, Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, truyền thông về tác hại và các biện pháp phòng, chống thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong cơ sở giáo dục.

Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề như: Tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh; cách nhận biết, phân biệt các sản phẩm thuốc lá mới và những dạng sản phẩm phổ biến; nguy cơ gây nghiện nicotine và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần; các biện pháp phòng tránh, kỹ năng từ chối khi bị rủ rê sử dụng và trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

Các em học sinh Trường THPT Cao Lộc tham dự chương trình truyền thông

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, chương trình dành thời gian tổ chức trò chơi, hỏi - đáp để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi về những nội dung đã được truyền thông. Thông qua hình thức tương tác này, các em có thêm cơ hội nhận diện nguy cơ, nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những lời rủ rê, lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời hình thành thái độ kiên quyết nói không với các sản phẩm này.

Học sinh trả lời câu hỏi giao lưu tại chương trình truyền thông

Hoạt động truyền thông được tổ chức tại Trường THPT Cao Lộc nhằm tăng cường giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá trong môi trường học đường. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, phát huy vai trò của nhà trường trong tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường học tập an toàn, không khói thuốc.