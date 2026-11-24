Ở Vạn Linh, nghề làm cao khô từ lâu đã gắn bó với đời sống của nhiều gia đình, trở thành nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương. Từ phương thức sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, cao khô từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa, được nhiều người biết đến. Qua bàn tay khéo léo và những kinh nghiệm được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ, người dân vẫn gìn giữ cách làm truyền thống, tạo nên những sợi cao khô có độ dai, mềm và hương vị đặc trưng.

Người dân xã Vạn Linh sản xuất cao khô

Gia đình ông Mã Văn Đức, thôn Phố Mới, xã Vạn Linh có ba thế hệ nối tiếp nhau gắn bó với nghề làm cao khô. Ông Đức chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Phố Cũ (nay là thôn Phố Mới). Từ nhỏ, tôi đã quen thuộc với những sợi cao khô do ông bà, bố mẹ làm ra. Lớn lên, tôi được gia đình truyền dạy từng công đoạn sản xuất và dần gắn bó với nghề. Với tôi, làm cao khô không chỉ là công việc tạo thu nhập mà còn là cách gìn giữ những kinh nghiệm, tình cảm và giá trị mà các thế hệ trong gia đình đã dày công vun đắp.

Trước đây, gia đình chủ yếu sản xuất theo phương thức thủ công. Đến năm 2019, để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao năng suất, gia đình ông Đức đầu tư các loại máy móc như: máy nghiền bột, máy tráng, máy thái... Dù phương thức sản xuất có nhiều đổi thay, gia đình ông vẫn chú trọng giữ gìn kinh nghiệm truyền thống, sự cẩn trọng trong từng công đoạn để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Mỗi tháng, gia đình ông sử dụng khoảng 4 tạ gạo, sản xuất trên 6.000 bó cao khô.

Không chỉ những gia đình nối nghề qua nhiều thế hệ, sức sống của nghề cao khô còn được thể hiện qua sự tham gia của những hộ khác. Gia đình chị Triệu Thị Sơn, thôn Đông Thành bắt đầu làm cao khô từ năm 2016. Qua quá trình học hỏi và từng bước tổ chức sản xuất, gia đình đã duy trì và gắn bó với nghề làm cao khô. Đặc biệt, điều chị mong muốn không chỉ là duy trì nghề để phát triển kinh tế gia đình mà còn là truyền lại cho con sau này. Chị Sơn cho biết: Làm cao khô tuy vất vả, nhiều công đoạn nhưng giúp gia đình có thêm thu nhập. Tôi mong muốn sau này các con sẽ tiếp nối sản xuất cao khô, để nghề cao khô truyền thống của quê hương được gìn giữ lâu dài và phát triển.

Hai gia đình với những điểm khởi đầu khác nhau nhưng đều trân trọng lưu giữ nghề truyền thống. Nếu thế hệ đi trước gìn giữ nghề bằng những kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng thì những người đến với nghề sau này lại tiếp thêm sức sống bằng sự chủ động học hỏi, đổi mới trong cách làm. Sự tiếp nối ấy đã góp phần để nghề truyền thống không bị mai một trước những thay đổi của đời sống hiện đại.

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa truyền thống, nghề làm cao khô còn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế của xã. Theo thống kê, hiện toàn xã có khoảng 100 hộ sản xuất cao khô thường xuyên và 1 hợp tác xã sản xuất cao khô. Mỗi năm, người dân trên địa bàn xã tiêu thụ 1.500 tấn gạo, sản xuất khoảng 1.200 tấn sản phẩm cao khô, doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng. Sản phẩm cao khô Vạn Linh đã được cấp "Nhãn hiệu tập thể" năm 2018, góp phần nâng cao nhận diện, khẳng định chất lượng và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Bà Vi Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Vạn Linh cho biết: Nghề làm cao khô không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của xã. Những năm qua, xã đã quan tâm định hướng, hỗ trợ các hộ đầu tư máy móc, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, từng bước duy trì và phát triển nghề, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghề cao khô ở Vạn Linh đang được người dân gìn giữ và phát huy bằng chính sự gắn bó, tâm huyết của mình. Không chỉ tạo ra sản phẩm ẩm thực mang hương vị đặc trưng của quê hương, nghề làm cao khô còn lưu giữ những kinh nghiệm, nét đẹp trong lao động và văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã cùng sự chủ động giữ gìn, trao truyền nghề trong mỗi gia đình, tin rằng nghề cao khô sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.