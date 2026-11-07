'Truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: Từ đồng thuận đến hành động'

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Dự hội nghị về phía Trung Quốc có đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; đồng chí Phó Hoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Xã Trưởng Tân Hoa xã, Chủ tịch Diễn đàn Truyền thông Thế giới…

Hội nghị WMS với chủ đề “Truyền thông trong kỷ nguyên số: Từ đồng thuận đến hành động” diễn ra từ ngày 5-9/11, có sự tham dự của gần 500 đại biểu từ khoảng 330 cơ quan truyền thông, các tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ của 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Tân Hoa xã. Về phía Việt Nam có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); đồng chí Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (thứ tư, từ trái qua) tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. Ảnh: Công Tuyên/ PV TTXVN tại Trung Quốc

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận về nhiều nội dung như: sự phát triển bao trùm của trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình chuyển đổi của truyền thông toàn cầu, đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực truyền thông nhằm đẩy lùi những thách thức AI mang lại, vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc mở ra những không gian mới cho sự giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn văn minh, “AI+” và việc xây dựng sự đồng thuận mới về quản trị truyền thông toàn cầu…

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Lý Thư Lỗi nhấn mạnh cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt là AI, đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành truyền thông toàn cầu. Đồng chí đề xuất những định hướng hợp tác chính, như không ngừng nâng cao chất lượng nội dung; hợp lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành truyền thông; đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ số trong toàn bộ quy trình sản xuất; biên tập và phân phối nội dung; tăng cường chia sẻ nguồn dữ liệu phù hợp; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn ứng dụng AI; phát triển các sản phẩm và mô hình truyền thông mới; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đặc biệt là phóng viên trẻ; thúc đẩy giao lưu, đối thoại giữa các nền văn minh; tăng cường bảo vệ tính đa dạng văn hóa; khắc phục những rào cản do mất cân bằng dữ liệu và thuật toán gây ra; tổ chức các hoạt động tác nghiệp chung; trao đổi đoàn báo chí song phương; thúc đẩy quản trị AI toàn cầu công bằng, bao trùm...

Xã Trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Về phía Tân Hoa xã, đồng chí Phó Hoa nhấn mạnh vai trò của hợp tác truyền thông quốc tế trong thúc đẩy các giá trị chung của nhân loại và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Đồng chí Phó Hoa cho rằng AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành truyền thông, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất tin tức, đổi mới hình thức thể hiện và mở rộng phạm vi truyền tải thông tin; cho biết Tân Hoa xã đã phát triển trợ lý AI “Tân Hoa thể”, tích hợp hơn 160 chức năng phục vụ sản xuất nội dung, biên tập, sáng tạo và truy xuất nguồn thông tin.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Hoa đề xuất một số định hướng và biện pháp cụ thể như đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, kết hợp năng lực của phóng viên với công nghệ AI, khai thác dữ liệu, thuật toán và các công cụ thông minh để nâng cao năng suất, chất lượng điều tra, phỏng vấn, biên tập và sản xuất tin tức; xây dựng thế hệ cơ quan truyền thông thông minh mới; tăng cường hợp tác quốc tế về AI trong truyền thông.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu tham luận với chủ đề “Truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo: từ đồng thuận đến hành động”, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định, với tư cách là hãng thông tấn quốc gia của Việt Nam, TTXVN cung cấp cho công chúng nguồn thông tin chuẩn xác, kịp thời và đáng tin cậy. Để hoàn thành sứ mệnh đó trong không gian truyền thông số đang biến đổi nhanh chóng, TTXVN đã triển khai chuyển đổi số trên ba phương diện trọng tâm: hạ tầng công nghệ, sản xuất tin tức và phát triển nguồn nhân lực. Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết TTXVN đã ứng dụng AI trong quá trình tác nghiệp và đang tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI như những công cụ hữu ích, hỗ trợ người làm báo.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của TTXVN, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề xuất 4 điểm đồng thuận mà các cơ quan truyền thông cần đạt được, bao gồm tôn trọng sự thật và xây dựng niềm tin của công chúng trong kỷ nguyên số; đề cao đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong sử dụng AI; bảo vệ lợi ích chung của hệ sinh thái truyền thông; đặt con người và lợi ích công chúng vào trung tâm của việc sử dụng AI.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới lần thứ 7. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Đồng thời, để chuyển hóa đồng thuận này thành hành động, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề xuất 5 hành động chung của các cơ quan truyền thông: xây dựng các nguyên tắc chung về quản trị AI trong báo chí và truyền thông; nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ nhà báo; thiết lập các phương thức hợp tác xuyên biên giới trong việc kiểm chứng thông tin và ứng phó với những nội dung sai sự thật; chia sẻ thông tin và giải pháp thiết thực để các cơ quan truyền thông có thể tạo nguồn thu hợp pháp, chính đáng từ nội dung có bản quyền của mình; luôn đặt công chúng vào vị trí trung tâm để mang lại những giá trị đích thực của báo chí tới công chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Tân Hoa xã (7/11/1931-7/11/2026), Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Tân Hoa xã, hãng thông tấn có mối quan hệ truyền thống, gắn bó mật thiết và hiệu quả với TTXVN trong hơn 60 năm qua; chúc Tân Hoa xã tiếp tục thành công trên chặng đường phát triển thành hãng thông tấn toàn cầu kiểu mới, dẫn dắt dòng chảy thông tin thời đại.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (thứ 4 bên phải) tham dự Lễ khởi động Kế hoạch Cùng xây dựng Tiêu chuẩn ứng dụng AI cho truyền thông toàn cầu. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã cùng các đại biểu chính thức khởi động “Kế hoạch Cùng xây dựng Tiêu chuẩn ứng dụng AI cho truyền thông toàn cầu”, nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn ứng dụng AI giữa các cơ quan báo chí toàn cầu.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc ấn phẩm đặc biệt Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cũng có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị; tham quan khảo sát tại Trung tâm triển lãm khoa học công nghệ Trung Quan Thôn và một số địa điểm văn hóa tại Bắc Kinh; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao đổi bên lề với ông Toshimitsu Sawai, Chủ tịch kiêm Tổng Biên tập hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản). Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao đổi bên lề với ông Kh. Enkh-Orshikh, Tổng Giám đốc hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ). Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc