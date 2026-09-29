Truyền thông tiết lộ mục đích chuyến thăm UAE của Thủ tướng Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Israel ngày 28/9, mục đích của chuyến thăm là để đề nghị lãnh đạo UAE bác bỏ thông tin rằng lãnh đạo UAE từng cảnh báo về việc Hamas sắp gây ra mối đe dọa với Israel. Lãnh đạo UAE đưa ra cảnh báo trên trước khi Hamas tấn công miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Theo hai nguồn tin được thông báo về chuyến đi của ông Netanyahu, Thủ tướng Israel đã có cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ với Tổng thống UAE ngày 27/9. Chuyến đi được kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin đầu tiên.

Cuộc hội đàm tập trung vào bài viết được nhật báo Haaretz của Israel đăng đầu tháng này, trong đó nói rằng nhà lãnh đạo UAE đã cảnh báo ông Netanyahu là Hamas sắp tấn công ngay trước khi vụ tấn công thực sự xảy ra ngày 7/10/2023 - sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến tại Gaza.

Theo nguồn tin nắm rõ cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu đề nghị ông Sheikh Mohamed bin Zayed bác bỏ thông tin trên.

Bộ Ngoại giao UAE từ chối bình luận về thông tin liên quan đến cuộc gặp. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết UAE duy trì các kênh liên lạc cởi mở và trực tiếp với Israel và chia sẻ mọi thông tin tình báo liên quan.

Chuyến thăm UAE diễn ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang chịu sức ép ngày càng lớn trước những thông tin cho rằng ông đã nhận được nhiều cảnh báo từ các nước trong khu vực trước cuộc đột kích của Hamas. Cuộc đột kích này đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

Theo thông tin trên, ông Netanyahu đã xem nhẹ mối đe dọa, cho rằng Hamas nhiều khả năng sẽ hành động tại Bờ Tây và Israel đã sẵn sàng. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu bác bỏ thông tin của Haaretz, gọi đây là lời nói dối, đồng thời khẳng định không có cuộc điện đàm nào như vậy. Ông Netanyahu gọi bài viết của Haaretz là có động cơ chính trị và một phần trong chiến dịch tranh cử của phe đối lập.

Ai Cập cũng được cho là đã cảnh báo Israel trước cuộc tấn công. Tạp chí The Atlantic đưa tin ông Abbas Kamel, khi đó là người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập, đã tới Israel chưa đầy hai tuần trước cuộc tấn công của Hamas để cảnh báo các quan chức rằng lực lượng này dường như đang chuẩn bị một chiến dịch lớn.

Theo báo Wall Street Journal ngày 28/9, Ai Cập đã đưa ra ít nhất ba cảnh báo, trong đó có một cảnh báo gửi tới Văn phòng Thủ tướng Netanyahu chỉ vài ngày trước cuộc đột kích, đồng thời tiếp tục liên lạc với Israel cho tới khoảng 48 giờ trước cuộc tấn công. Ông Netanyahu phủ nhận việc mình nhận được cảnh báo trước từ Ai Cập.

Trước đó, tình báo Israel cũng đã có trong tay kế hoạch tác chiến của Hamas mang tên “Bức tường Jericho”, trong đó phác thảo một cuộc tấn công xuyên biên giới, các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quân sự và hoạt động bắt giữ con tin. Sau đó, báo chí Mỹ đưa tin tài liệu này có nhiều điểm tương đồng với cuộc tấn công ngày 7/10.

Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Dan Halutz đã cáo buộc ông Netanyahu che giấu các cảnh báo, cho rằng thất bại này là toàn diện, trên diện rộng và liên quan tất cả mọi người, đồng thời nói Thủ tướng phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Đầu tháng này, các gia đình người Israel thiệt mạng hoặc bị bắt cóc trong cuộc tấn công đã công bố một hồ sơ dài 12 trang, lập luận rằng đây không đơn thuần là thất bại tình báo mà là kết quả của chính sách dưới thời chính phủ của ông Netanyahu.