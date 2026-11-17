Florian Wirtz lập cú đúp, Brajan Gruda góp dấu ấn trong ba bàn thắng, còn thầy trò HLV Jürgen Klopp tạo nên màn trình diễn áp đảo. Báo chí quốc tế đánh giá đây là một trong những trận đấu ấn tượng nhất của tuyển Đức dưới thời nhà cầm quân người Đức.

Hãng tin AFP nhấn mạnh sự bùng nổ của tuyển Đức trong hiệp hai. Sau khi chỉ dẫn trước 1-0 ở hiệp đầu tiên, đội chủ nhà liên tiếp ghi thêm bốn bàn để khép lại trận đấu với tỷ số không tưởng 5-0. AFP cũng nhắc đến cột mốc đáng chú ý, đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Đức trước Hà Lan kể từ năm 1959, thời điểm đội bóng này từng thắng đối thủ 7-0.

Florian Wirtz là một trong những cái tên được truyền thông chú ý nhiều nhất. Tiền vệ 23 tuổi ghi hai bàn, tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Đức. Trong khi đó, Brajan Gruda cũng có một đêm thi đấu đáng nhớ với một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Màn trình diễn của hai cầu thủ trẻ cho thấy sức tấn công đáng gờm mà Đức đang xây dựng.

Chiến thắng 5-0 của tuyển Đức trước Hà Lan trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian phân tích sự khác biệt giữa hai hiệp đấu. Đức không tạo ra cách biệt quá lớn trước giờ nghỉ, nhưng hoàn toàn làm chủ thế trận sau đó. Bàn thắng của Wirtz ở phút 60 mở đầu cho chuỗi ghi bàn liên tiếp. Chỉ trong 17 phút, Hà Lan phải nhận thêm bốn bàn thua và gần như không thể chống đỡ sức ép từ đội chủ nhà.

Trong khi đó, The Canadian Press nhìn nhận chiến thắng này là dấu hiệu tích cực trong quá trình xây dựng tuyển Đức dưới thời HLV Jürgen Klopp. Hãng tin đề cập đến độ tuổi còn rất trẻ của những cầu thủ ghi bàn. Wirtz mới 23 tuổi, Gruda 22 tuổi, Derry Scherhant 24 tuổi, còn Nico Schlotterbeck 26 tuổi. Đáng chú ý, Gruda mới có lần thứ hai khoác áo đội tuyển Đức nhưng đã ghi bàn và đóng góp hai đường kiến tạo.

Truyền thông Đức cũng dành nhiều lời khen cho các cá nhân nổi bật. Wirtz được đánh giá cao nhờ khả năng tạo đột biến và cú đúp bàn thắng. Schlotterbeck gây ấn tượng với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0, còn Gruda trở thành nhân tố quan trọng trong những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Chiến thắng trước Hà Lan giúp Đức khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu và giành vé vào tứ kết UEFA Nations League. Với HLV Klopp, kết quả này là cú hích đáng kể trong quá trình xây dựng đội tuyển giàu sức trẻ, có khả năng tấn công đa dạng và tạo sức ép liên tục lên đối thủ.

Đáng chú ý, Hà Lan vừa thắng Hy Lạp 7-0 ở lượt trận trước nhưng lại để thủng lưới tới năm bàn trước Đức. Sự tương phản giữa hai kết quả càng khiến thất bại tại Berlin trở nên đáng quên với đội bóng áo cam. Trong khi người Đức có lý do để ăn mừng một chiến thắng lịch sử, Hà Lan phải nhìn lại màn trình diễn đáng thất vọng, đặc biệt là sự sụp đổ của hàng phòng ngự trong hiệp hai.