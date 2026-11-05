Truyền thông thế giới chấn động khi Como thắng 9-1

Como phô diễn sức mạnh ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Dù phải làm khách trên đất Pháp, Como vẫn cho thấy lối chơi tấn công áp đảo và ghi đến 9 bàn vào lưới Á quân Ligue 1 mùa 2025/26 là Lens. Nhiều tờ báo thể thao lớn trên thế giới đều nhấn mạnh đây là một trong những màn trình diễn đáng kinh ngạc nhất tại Champions League nhiều năm qua.

Reuters ấn tượng với cách Como cân bằng kỷ lục thắng với cách biệt lớn nhất trong lịch sử Champions League phiên bản hiện đại. Trước đó, Liverpool từng đánh bại Besiktas 8-0 năm 2007, còn Real Madrid hủy diệt Malmo với tỷ số tương tự năm 2015.

Ngoài ra, đại diện Italy cũng trở thành đội bóng thứ hai ghi được 9 bàn trong một trận đấu Champions League, sau Bayern Munich (thắng Dinamo Zagreb 9-2 năm 2024).

Theo hãng tin ANSA của Italy, chiến thắng này còn đánh dấu màn khẳng định vị thế của Como tại châu Âu. Sau bốn trận, đội bóng của Fabregas giành 9 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và sở hữu hàng công ghi tới 19 bàn.

Como khiến Lens bẽ mặt trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

TV5MONDE của Pháp bày tỏ nỗi thất vọng lớn về màn trình diễn của Lens. "Lens bị Como làm nhục ngay tại Bollaert", đài này giật tít. Phân tích sâu về trận đấu, TV5MONDE cho rằng việc để thua đến 3 bàn trong 45 phút đầu tiên đã lấy đi hết sự tự tin của Lens, đồng thời biến phần còn lại của trận đấu thành màn "tra tấn" cho các CĐV nhà.

Trong khi đó, Independent kinh ngạc trước sức mạnh tấn công của Como. Trang báo thể thao Anh nhấn mạnh đây là một trong những chiến thắng áp đảo nhất lịch sử Champions League mà phía này từng chứng kiến.

Tờ Goal cũng đưa ra dòng tít "cơn lốc Como tạo nên màn trình diễn ngoạn mục". Đội bóng của HLV Fabregas cùng Inter Milan đang trở thành niềm tự hào của bóng đá Italy, sau khi những AS Roma hay Napoli đều thua ở lượt này.

Từ một đội bóng mới lần đầu góp mặt tại Champions League, Como đang trở thành hiện tượng của giải đấu. Sau khi đánh bại RB Leipzig và Manchester United cùng tỷ số 4-1, sau đó thắng hủy diệt Lens, thầy trò HLV Fabregas đang xếp 4 ở vòng phân hạng và tràn trề cơ hội đi tiếp.

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