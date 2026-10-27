Truyền thông thế giới bùng nổ khi Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026

Reuters đánh giá chiến thắng của Kane là phần thưởng cho một mùa giải xuất sắc trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh. Tiền đạo 33 tuổi ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern trên mọi đấu trường, góp công giúp đội bóng Đức giành cú đúp quốc nội. Trong màu áo tuyển Anh, Kane tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh và ghi 6 bàn tại World Cup 2026, đưa đội tuyển vào bán kết.

Điều khiến chiến thắng của Kane có sức nặng đặc biệt là anh không chỉ sở hữu những con số ghi bàn vượt trội mà còn có thành tích tập thể để thuyết phục lá phiếu. Tổng cộng, Kane ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển trong mùa giải vừa qua. Đây là hiệu suất ghi bàn đặc biệt cao và trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp tiền đạo người Anh vượt qua các đối thủ.

Harry Kane trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới sau khi chính thức giành Quả bóng vàng 2026, vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để tạo nên cột mốc đặc biệt cho bóng đá Anh. Ảnh: Reuters

Các báo Anh đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của danh hiệu. Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001 và là người Anh thứ năm trong lịch sử đăng quang, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Owen.

Với truyền thông quốc tế, đây còn là phần thưởng cho sự bền bỉ của Kane. Anh từng nhiều năm nằm trong nhóm tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nhưng liên tục đứng ngoài cuộc đua cuối cùng. Sau khi rời Tottenham để gia nhập Bayern, Kane tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức đặc biệt cao và cuối cùng chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất ở tuổi 33.

Cuộc đua năm nay càng đáng chú ý bởi Kane phải vượt qua hai đối thủ có câu chuyện rất khác. Kylian Mbappe giành Quả bóng bạc, còn Lamine Yamal nhận Quả bóng đồng. Mbappe tiếp tục có một mùa giải nổi bật, trong khi Yamal tạo dấu ấn mạnh mẽ với Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Việc Yamal đứng thứ ba không làm lu mờ dấu ấn của ngôi sao Barcelona. Anh tiếp tục lập kỳ tích khi lần thứ ba liên tiếp giành Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ở tuổi 19, Yamal vẫn còn rất nhiều cơ hội để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng trong tương lai.

Trong khi đó, chiến thắng của Kane mang màu sắc của một cuộc chuyển giao. Sau nhiều năm Quả bóng vàng gắn với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, bóng đá thế giới tiếp tục chứng kiến một chủ nhân mới. Kane trở thành người chiến thắng sau cuộc đua có ba cái tên nổi bật, mỗi người sở hữu một lợi thế riêng nhưng cuối cùng tiền đạo người Anh là người thuyết phục được các lá phiếu nhất.

Đáng chú ý, Kane cũng đã giành giải Gerd Muller dành cho tiền đạo nam xuất sắc nhất năm. Việc thâu tóm cả giải thưởng cho tiền đạo hay nhất và Quả bóng vàng cho thấy mùa giải của chân sút Bayern Munich được đánh giá cao trên cả phương diện hiệu suất cá nhân lẫn đóng góp cho tập thể.

Truyền thông thế giới vì thế không chỉ nhìn Quả bóng vàng 2026 như một danh hiệu cá nhân của Harry Kane. Đây còn là khoảnh khắc bóng đá Anh chấm dứt 25 năm chờ đợi kể từ Michael Owen. Từ London Palladium, Kane đã đưa Quả bóng vàng trở lại nước Anh và khép lại một hành trình mà anh phải chờ đợi gần như cả sự nghiệp để hoàn thành.

Ở tuổi 33, Harry Kane cuối cùng đã có câu trả lời cho câu hỏi từng đeo bám anh trong nhiều năm: Một tiền đạo có thể ghi bàn ở đẳng cấp cao nhất, giành danh hiệu tập thể và dẫn dắt đội tuyển quốc gia hoàn toàn có thể bước lên đỉnh thế giới.