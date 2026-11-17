Đáng chú ý, việc bà công khai thừa nhận vui mừng khi đội tuyển quê hương thất bại đã tạo ra nhiều tranh luận, nhất là trong bối cảnh Ronaldo vừa khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tại buổi lễ ở sân vận động José Alvalade của Sporting Lisbon hôm 16/11, bà Dolores Aveiro không giấu được sự bất mãn về cách con trai chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Bà cho rằng Ronaldo đã bị lừa dối, không nhận được sự tôn trọng xứng đáng từ đội tuyển, thậm chí cả những đồng đội từng sát cánh.

Đặc biệt, khi được hỏi về thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch, mẹ Ronaldo thẳng thắn tuyên bố: “Thất bại đó hoàn toàn xứng đáng. Tôi thực sự vui mừng”. Bà cũng không hài lòng với màn tri ân dành cho con trai trước trận đấu, bởi Ronaldo không có mặt để trực tiếp đón nhận tình cảm từ người hâm mộ.

Phát ngôn gây sốc của bà Dolores Aveiro, mẹ Cristiano Ronaldo, sau thất bại 1-4 của tuyển Bồ Đào Nha trước Đan Mạch đang trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm. Ảnh: Instagram Dolores Aveiro

Phát biểu này nhanh chóng được truyền thông quốc tế khai thác với những góc nhìn khác nhau. Sports Illustrated có tiêu đề khá mạnh: “Mẹ Cristiano Ronaldo công kích dữ dội HLV Bồ Đào Nha, người có màn đáp trả hoàn hảo”. Tờ báo tập trung vào sự căng thẳng giữa gia đình Ronaldo và HLV Jorge Jesus, đồng thời nhắc lại những bất đồng khiến siêu sao 41 tuổi quyết định chia tay đội tuyển.

Trong khi đó, GOAL đặt tiêu đề: “‘Tôi đã rất vui mừng!’, Mẹ Cristiano Ronaldo công kích dữ dội Bồ Đào Nha sau thất bại ê chề trước Đan Mạch”. Trang thể thao này đặc biệt nhấn mạnh sự bất thường trong phát ngôn của bà Dolores Aveiro, một người mẹ công khai vui mừng khi đội tuyển quốc gia thất bại, xuất phát từ sự bất mãn với cách con trai được đối xử.

ESPN lại nhìn nhận sự việc trong bối cảnh rộng hơn, tập trung vào cách Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế. ESPN cho rằng những phát biểu của mẹ siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục làm nóng tranh cãi xung quanh cuộc chia tay giữa Ronaldo và đội tuyển. Đáng chú ý, ESPN nhắc đến việc gia đình Ronaldo không hài lòng với cách tổ chức lễ tri ân, dù Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã dành những hình thức tôn vinh đặc biệt cho cựu đội trưởng.

Trang beIN SPORTS cũng tập trung vào cáo buộc nghiêm trọng nhất của bà Dolores Aveiro, đó là Ronaldo không nhận được tình cảm và sự tôn trọng từ những đồng đội cũ. Theo trang thể thao này, phát biểu ấy khiến câu chuyện không còn đơn thuần là bất đồng giữa cầu thủ và HLV, mà đã mở rộng thành tranh luận về mối quan hệ giữa Ronaldo với tập thể tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Al Jazeera và hãng tin AFP chú ý đến phản ứng của HLV Jorge Jesus trước những lời chỉ trích. Nhà cầm quân 72 tuổi tỏ ra không hài lòng khi liên tục phải trả lời câu hỏi về Ronaldo, nhưng vẫn khẳng định dành sự tôn trọng cho bà Dolores. Ông cho rằng một người mẹ luôn muốn bảo vệ con mình và bản thân hiểu được những phát biểu xuất phát từ tình cảm gia đình.

Nhìn chung, truyền thông quốc tế tập trung vào sự bất mãn của gia đình Ronaldo, cách tuyển Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân và những bất đồng khiến siêu sao 41 tuổi chia tay đội tuyển.