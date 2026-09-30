Truyền thông Thái Lan phấn khích, ca ngợi màn trình diễn của đội nhà trước Việt Nam

Tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia). Hai bàn thắng của Sarach Yooyen và Chaiyaphon giúp đội bóng xứ chùa vàng giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận, qua đó chắc chắn đứng đầu bảng và trở thành đội đầu tiên góp mặt ở chung kết.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Si Jalak Harupat (Bandung) vang lên, tờ Daily News đã giật tít nổi bật: "Những chú voi chiến đánh bại tuyển Việt Nam để tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup". Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan không giấu nổi niềm hoan hỉ khi chứng kiến đội nhà vươn lên chiếm đỉnh bảng B với 6 điểm tuyệt đối.

Truyền thông Thái Lan đồng loạt ca ngợi chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam. Ảnh: FA Thailand

Daily News đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của thắng lợi này khi nhắc lại thời điểm 4 lần đụng độ gần nhất trước đó, Thái Lan hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.

"Voi chiến đã phục thù thành công, quật ngã Việt Nam 2-0 để giật tấm vé tham dự trận chung kết FIFA ASEAN Cup", tờ báo khẳng định. Tác giả bài viết đánh giá cao khả năng làm chủ cuộc chơi cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện Thái Lan để giải mã hoàn toàn lối đá của đối thủ.

Chuyên trang thể thao hàng đầu Siamsport dành trọn vị trí trang chủ để phân tích chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Thái Lan. Tờ báo khẳng định "Voi chiến" hoàn toàn vượt trội về mặt thế trận và chắt chiu cơ hội cực tốt để sở hữu 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt trận.

Truyền thông Thái Lan xem chiến thắng trước Việt Nam là màn phục thù thành công. Ảnh: FA Thailand

Đáng chú ý, Siamsport nhận định tỷ số 2-0 vẫn chưa phản ánh hết sự áp đảo của đội bóng xứ chùa vàng. Bài viết dành lời khen cho thủ thành Lê Giang Patrik bên phía tuyển Việt Nam khi cựu sao Việt kiều có nhiều pha cứu thua xuất thần, ngăn không cho cách biệt bị nới rộng thêm.

Trong khi đó, tờ Matichon đi sâu vào hai khoảnh khắc định đoạt cục diện với cú sút xa trái phá mở tỷ số của Sarach Yooyen ở phút thứ 10 cùng đòn "kết liễu" lạnh lùng của Chaiyaphon ở phút 90+3. Tờ Sanook cũng đồng tình khi cho rằng bàn thắng sớm của Sarach giúp Thái Lan cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý để nắm trọn quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Chiến thắng 2-0 trước Việt Nam giúp Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận, chắc chắn giữ ngôi đầu bảng B và trở thành đội có khả năng giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân. Thất bại trước Thái Lan khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thể sớm định đoạt cơ hội đi tiếp và cần tập trung cho lượt trận còn lại.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FA Thailand

Với truyền thông Thái Lan, kết quả tại Bandung không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn giúp đội nhà chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Việt Nam. Sau hai lượt đấu, "đội bóng xứ chùa vàng" đã hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng B và có thể hướng tới trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.