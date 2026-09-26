Truyền thông quốc tế nêu bật dấu ấn Việt Nam từ New York đến Ottawa

Thông điệp về lòng tin của Việt Nam từ diễn đàn toàn cầu

“Xung đột và đối đầu không phải là điều tất yếu”. Đây là thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81 ở New York ngày 22/9. Bài phát biểu cùng những đề xuất của Việt Nam về khôi phục lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế và củng cố chủ nghĩa đa phương đã nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra bốn định hướng lớn nhằm cùng quản trị những biến đổi của thế giới. Trước hết là khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; tiếp đó là thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ; đồng thời củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ.

Bài viết về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên trang Anadolu. Ảnh chụp màn hình.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dành một bài riêng chia sẻ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong đó lựa chọn làm nổi bật những đề xuất của Việt Nam đối với một số vấn đề lớn trong chương trình nghị sự quốc tế.

Ngay trên tiêu đề, Anadolu nhấn mạnh việc Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine và giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp cấm vận đối với Cuba. Anadolu cũng dẫn quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rằng trong mọi cuộc xung đột, người dân phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và hoạt động tiếp cận nhân đạo cần được bảo đảm.

Anadolu cũng dẫn đầy đủ bốn ưu tiên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra, đồng thời dẫn quan điểm rằng các quốc gia cần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương LHQ.

Reuters đưa tin về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 81. Ảnh chụp màn hình.

Một điểm đáng chú ý khác được Anadolu tập trung phản ánh là đề xuất cải tổ LHQ. Theo hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam ủng hộ cải cách Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an và Ban Thư ký nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu và bảo đảm tốt hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Trong khi đó, Reuters ghi nhận sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên thảo luận cấp cao tại trụ sở LHQ ngày 22/9. Trước chuyến đi, hãng tin này nhận định, việc tham dự ĐHĐ LHQ trong chuỗi hoạt động đối ngoại dày đặc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ với các đối tác lớn trong bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế nhiều bất định.

Sự quan tâm của báo chí quốc tế đối với những thông điệp Việt Nam mang tới New York thực tế đã xuất hiện ngay trước bài phát biểu. Trong cuộc phỏng vấn riêng với Bloomberg TV hôm 21/9 bên lề ĐHĐ LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi về chính sách đối ngoại, triển vọng kinh tế cũng như những thông điệp Việt Nam muốn gửi tới cộng đồng quốc tế.

Nối dài nỗ lực mở rộng hợp tác

Song song với hoạt động tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới, các cuộc tiếp xúc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York cũng nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Reuters đặc biệt theo sát quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ. Trong bài đăng ngày 22/9, hãng tin cho biết đàm phán thương mại hai nước đạt tiến triển tích cực sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

Theo Reuters, phía Mỹ đánh giá các nhà đàm phán hai bên đã có những nỗ lực đáng kể và đạt “tiến triển thực chất”, đưa quá trình thương lượng tiến gần tới kết quả cuối cùng.

The Straits Times nhấn mạnh chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ hướng tới thúc đẩy đàm phán thương mại mà còn mở rộng hợp tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời đề nghị Mỹ có cách tiếp cận tổng thể đối với những vấn đề thương mại còn tồn tại, hướng tới một khuôn khổ ổn định và dài hạn cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trước chuyến công tác, Reuters cũng dành một bài riêng cho các thỏa thuận kinh tế dự kiến được công bố tại New York giữa doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam liên quan tới năng lượng, hàng không, công nghệ và tài chính.

Một dấu ấn khác tại New York là bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ (FPA). Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Huy chương FPA - phần thưởng cao quý nhất của tổ chức với những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và đóng góp nâng cao hiểu biết về các vấn đề quốc tế.

Lãnh đạo Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ trao huy chương tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Anadolu đưa tin riêng về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề ĐHĐ LHQ. Hãng dẫn thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nhà lãnh đạo trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bản cập nhật sau đó của Anadolu nhấn mạnh Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong đầu tư, thương mại và công nghiệp quốc phòng với Việt Nam. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc hai nước tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Canada

Từ những hoạt động đa phương và song phương tại New York, hành trình đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tại Canada, nơi quan hệ hai nước ghi nhận một dấu mốc mới. Chính phủ Canada gọi chuyến thăm là một “dấu mốc lịch sử”.

The Canadian Press dành bài viết riêng về chuyến thăm, đặt sự kiện trong bối cảnh Canada thúc đẩy quan hệ với các quốc gia tầm trung. Hãng tin nhận định Việt Nam và Canada đều là những nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào thương mại, có lợi ích trong việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và cùng tìm cách đa dạng hóa các quan hệ kinh tế.

The Diplomat đưa tin việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, CBC News lựa chọn một cách tiếp cận trực diện với tiêu đề “Vì sao Canada trải thảm đỏ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?”.

Trao đổi với CBC, ông Jeff Nankivell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ châu Á - Thái Bình Dương của Canada (APF Canada), cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Ottawa thúc đẩy quan hệ kinh tế với ASEAN. Theo ông, trong bối cảnh các nền kinh tế đều tìm cách đa dạng hóa, Canada và Việt Nam có những lợi ích tương đồng trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và thị trường.

Sự quan tâm này càng rõ nét khi ngày 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

The Canadian Press nhấn mạnh bước nâng cấp quan hệ hai nước, đặc biệt dẫn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng trong một thế giới biến động thì “lòng tin, trách nhiệm và lợi ích chung” đã trở thành những giá trị chiến lược.

Điểm nhấn này tạo nên sự kết nối với thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra trước đó tại ĐHĐ LHQ. Nếu tại New York, khôi phục lòng tin được đặt trong những giải pháp nhằm quản trị khác biệt và củng cố hợp tác quốc tế, thì tại Ottawa, lòng tin tiếp tục được nhấn mạnh như một nền tảng để đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn mới.

Hôm 25/9, the Diplomat cũng dành bài phân tích việc Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Tạp chí chuyên về các vấn đề châu Á đặt bước phát triển này trong bối cảnh trật tự quốc tế đang trải qua nhiều xáo trộn.

The Diplomat cho rằng là những nền kinh tế hội nhập sâu vào thương mại toàn cầu, Việt Nam và Canada đều coi một môi trường kinh tế quốc tế ổn định, có khả năng dự báo và dựa trên luật lệ là điều quan trọng đối với sự phát triển.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khép lại với những dấu ấn rõ nét, khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế. Bằng việc kiên định đề cao Hiến chương LHQ, tôn trọng luật pháp quốc tế và lấy lòng tin chiến lược làm nền tảng, Việt Nam tiếp tục mở ra những không gian hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực cũng như thế giới.