Truyền thông quốc tế nêu bật dấu ấn chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sự tiếp đón trọng thị và cử chỉ đặc biệt

Ngay từ khi chuyến thăm được công bố, tờ Ritzau và DK- Nyt (Đan Mạch) đã dẫn thông điệp của hoàng gia, nêu rõ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 19–21/10 vừa là dịp kỷ niệm những gắn kết lịch sử, vừa hướng tới tăng cường hợp tác giữa hai nước trong tương lai. Đoàn tháp tùng gồm các bộ trưởng, quan chức cấp cao và đại diện doanh nghiệp, phản ánh chương trình làm việc trên nhiều lĩnh vực.

Ritzau cũng nhấn mạnh nghi thức đón tiếp trọng thị của phía Đan Mạch, trong đó Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary trực tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Copenhagen, chủ trì các nghi lễ chính thức và quốc yến tại Cung điện Christiansborg.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X duyệt Đội danh dự. Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Trong khi đó, tờ El Pais (Tây Ban Nha) và Lusa (Bồ Đào Nha) cho hay, Thái tử Christian, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch, lần đầu dự quốc yến, được tổ chức để chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.

Sự đón tiếp ấy gắn với nền tảng quan hệ hữu nghị được bồi đắp qua hơn nửa thế kỷ. Trong thông cáo về chuyến thăm, Hoàng gia Đan Mạch nhắc lại việc nước này là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1971. Cố Hoàng thân Henrik từng sống tại Hà Nội thời thơ ấu, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã thăm Việt Nam năm 2022, khi còn là Thái tử và Thái tử phi.

TV 2 Danmark thì gọi việc Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương hiệp sĩ lâu đời và cao quý nhất của Hoàng gia Đan Mạch là một cử chỉ đặc biệt.

Huân chương có nguồn gốc từ thế kỉ XV và chủ yếu được trao cho các thành viên hoàng gia và nguyên thủ quốc gia.

Không chỉ phản ánh các nghi lễ đón tiếp, báo chí Đan Mạch còn theo sát những hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội, Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, các cuộc gặp doanh nghiệp và chương trình tìm hiểu về năng lượng, hạ tầng xanh.

Bên cạnh đó, những trải nghiệm văn hóa của Hoàng hậu Mary và Phu nhân Ngô Phương Ly mang đến hình ảnh gần gũi, góp phần làm sâu sắc thêm gắn kết giữa hai nước.

Nâng tầm quan hệ, mở rộng không gian hợp tác

Từ nền tảng hữu nghị lâu đời, việc Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trở thành một kết quả nổi bật của chuyến thăm. Hôm 20/10, trang tin ScandAsia đăng bài về bước phát triển này, nhấn mạnh đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ đối tác quốc tế của Việt Nam. Khuôn khổ mới kế thừa Đối tác chiến lược xanh năm 2023, mở thêm triển vọng đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu.

Ý nghĩa của bước nâng tầm quan hệ cũng được thể hiện trong thông điệp từ Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch. Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh, trong một thế giới khó dự đoán, cả Đan Mạch và Liên minh châu Âu đều cần những quan hệ đối tác vững mạnh. Theo bà, Việt Nam và Đan Mạch cùng coi trọng chủ quyền quốc gia và thương mại dựa trên luật lệ; việc tăng cường hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho hai nước và cộng đồng doanh nghiệp.

The Gulf Observer có bài viết đề cập đến bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen chiều 19/10.

Ở góc độ doanh nghiệp, ScandAsia dẫn đánh giá của Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) Lars Sandahl Sørensen cho rằng quan hệ được nâng cấp sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam.

Trong thông cáo riêng, DI nhận định khuôn khổ mới phát đi tín hiệu mạnh mẽ về mong muốn giảm rào cản, tăng đầu tư và thúc đẩy thương mại từ cả hai phía. Ông Sørensen kỳ vọng những thế mạnh của doanh nghiệp Đan Mạch sẽ được kết nối hiệu quả hơn với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, hình thành thêm những dự án cụ thể, đóng góp cho tăng trưởng, việc làm và chuyển đổi xanh ở cả hai nước.

Hôm 20/10, Reuters cũng đưa tin về việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa APM Terminals thuộc Maersk (Đan Mạch) và Hateco (Việt Nam) nhằm nghiên cứu phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt ở miền Bắc Việt Nam. Mạng lưới dự kiến kết nối các khu công nghiệp, trung tâm logistics và sản xuất với những đầu mối giao thông lớn.

Bloombergthì cho biết các cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các tập đoàn Đan Mạch như LEGO, Carlsberg và Pandora tại Copenhagen, gắn với mục tiêu thu hút thêm đầu tư, công nghệ và trao đổi kinh nghiệm.

Trước đó, tờ The Gulf Observer đề cập đến bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Copenhagen chiều 19/10.

The Gulf Observer chú ý thông điệp lấy sự tin cậy được bồi đắp qua nhiều thập kỷ làm nền tảng cho giai đoạn hợp tác mới, nêu bật đề xuất kết nối thế mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi xanh của Đan Mạch với tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời tăng cường vai trò cầu nối giữa ASEAN và Liên minh châu Âu.

Bài viết cũng dành dung lượng cho hợp tác giáo dục và nghiên cứu, trong đó có đề xuất thành lập các nhóm nghiên cứu chung, phối hợp hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng nghiên cứu. Lời mời Đại học Copenhagen xem xét mở cơ sở tại Việt Nam được đề cập như một hướng thúc đẩy gắn kết học thuật lâu dài.