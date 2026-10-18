UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ASEAN, cộng đồng ASEAN và vai trò, vị thế của Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung nâng cao sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và xã hội đối với cộng đồng ASEAN, vai trò và đóng góp của Việt Nam. Giai đoạn 2028 - 2030, đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa gắn với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN, tăng cường ứng dụng công nghệ và nền tảng số.

Du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar. Ảnh: G.C

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền về ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; giới thiệu vai trò, vị thế, đóng góp của Việt Nam; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, video, ấn phẩm và sản phẩm truyền thông số. Tỉnh cũng chú trọng truyền thông về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng cộng đồng số ASEAN; chia sẻ dữ liệu truyền thông với Cổng thông tin ASEAN tại địa chỉ aseanvietnam.vn.

Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá lễ hội, di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng, mô hình du lịch cộng đồng; giới thiệu sản phẩm OCOP, nông nghiệp, làng nghề truyền thống và sản phẩm công nghiệp có tiềm năng tham gia thị trường ASEAN. Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cũng được tăng cường nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến các nước trong khu vực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối triển khai, hướng dẫn, phối hợp và tổng hợp kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu cùng các tổ chức liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 5-11 hằng năm hoặc khi có yêu cầu.