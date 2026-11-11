Truyền thông phòng trừ lừa đảo cho sinh viên

Chương trình CyberZ UniTour 2026 triển khai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Thu Uyên

Chiều 11-11, chương trình CyberZ UniTour 2026 được triển khai tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mở đầu chuỗi hoạt động tại các trường đại học khu vực phía Bắc.

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo” do Tạp chí điện tử An ninh mạng, phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, Cục An ninh mạng (Bộ Công an), các thủ đoạn lừa đảo hiện nay không chỉ dựa vào việc giả mạo tài khoản, danh tính mà còn khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng hình ảnh, giọng nói và những tình huống có tính thuyết phục cao.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng. Ảnh: T.U

Việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thành thạo các ứng dụng công nghệ không đồng nghĩa với khả năng tự bảo vệ trước những tình huống lừa đảo phức tạp. Điều quan trọng là mỗi người phải hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, bình tĩnh trước những yêu cầu bất thường và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Tại sự kiện, các diễn giả đã tập trung giúp sinh viên chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng xử lý tình huống cụ thể. Chẳng hạn, với các tình huống về yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dùng cần chủ động dừng lại, xác minh thông tin qua kênh liên lạc độc lập và không thực hiện theo những chỉ dẫn chưa được kiểm chứng.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tích cực hưởng ứng các hoạt động bên lề sự kiện. Ảnh: T.H

Cùng với đó, các bạn sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng chủ động chia sẻ tình huống, vụ việc mà cá nhân mình đã chứng kiến.

Sau Học viện Báo chí và Tuyên truyền, CyberZ UniTour 2026 khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục được tổ chức tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông và Trường Đại học Phenikaa.

Ban Tổ chức dự kiến mở rộng chuỗi hoạt động tới các trường đại học khu vực phía Nam, tiếp tục lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến và khuyến khích sinh viên chủ động tham gia xây dựng môi trường số an toàn.

Trong khuôn khổ dự án, sinh viên có cơ hội tiếp cận Cổng thông tin CyberZ, tìm hiểu kiến thức an toàn số, trải nghiệm các tình huống nhận diện lừa đảo và thực hành lựa chọn phương án xử lý. Các hoạt động tương tác giúp người tham gia không chỉ nhận biết thủ đoạn mà còn hiểu cách ứng phó phù hợp trong những tình huống có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày.