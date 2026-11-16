Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Quang cảnh sự kiện - Ảnh: Nh.V

Tham dự sự kiện có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các xã, phường: Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận, Nam Trạch, Quảng Ninh cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và thành viên mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em-Điểm đến địa chỉ tin cậy” phường Đồng Hới.

Tại sự kiện, các đại biểu và hội viên được truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; nhận diện các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; đồng thời trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông tại sự kiện - Ảnh: Nh.V

Đặc biệt chương trình dành nhiều thời gian để các địa biểu giao lưu, chia sẻ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc.

Thông qua sự kiện, Hội LHPN tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp: “Không im lặng trước bạo lực-Không thờ ơ trước tổn thương-Chung tay xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc”.

Qua đó, góp phần xây dựng mỗi gia đình là một mái ấm an toàn, mỗi cộng đồng là môi trường không có bạo lực, vì sự phát triển bền vững của phụ nữ, trẻ em và toàn xã hội.