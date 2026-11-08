Truyền thông Nhật Bản quan tâm đặc biệt tới chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

NHK đăng tin trang trọng về chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Số ra ngày 21/10, báo Sankei đăng bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam sẽ phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản; chuyến thăm diễn ra vào tháng 11 nhằm khẳng định sự hợp tác”. Bài báo cho biết Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành các bước điều phối để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản nhân chuyến thăm diễn ra vào đầu tháng 11.

Theo Sankei, động thái này nhằm thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trước dư luận trong và ngoài nước, trong bối cảnh cả Nhật Bản và Việt Nam đều đang nỗ lực tăng cường quan hệ. Nhật Bản tiếp tục là quốc gia hỗ trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam. Bài phát biểu dự kiến cũng sẽ đề cập tới việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Ngày 23/10, các cơ quan truyền thông lớn khác của Nhật Bản như NHK, Mainichi và Jiji Press cũng đồng loạt đưa tin về chuyến thăm. Các hãng tin cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, đồng thời tiến hành hội đàm cấp cao với Thủ tướng Takaichi Sanae.

NHK dẫn lời Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru nhấn mạnh: “Là Đối tác chiến lược toàn diện, Nhật Bản và Việt Nam không chỉ tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh, kinh tế cho đến giao lưu nhân dân, mà còn đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản lần này sẽ giúp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn nữa”.

Nhìn chung, các thông tin được truyền thông Nhật Bản đăng tải đều nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ song phương. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển sâu sắc, thực chất hơn trong giai đoạn mới.