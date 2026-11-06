Truyền thông Nhật Bản kỳ vọng những bước tiến mới trong hợp tác với Việt Nam

Ảnh chụp màn hình bài viết trên báo Nikkei Asia

Báo Nikkei Asia nhận định, tại cuộc hội đàm dự kiến diễn ra ngày 9/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ xác nhận kế hoạch tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Hai nước dự kiến ký bản ghi nhớ hợp tác hướng tới việc đưa công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) vào sử dụng tại Việt Nam từ năm 2040 hoặc sau đó. Nhật Bản sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận công nghệ điện hạt nhân tiên tiến.

Theo Nikkei Asia, Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực có hiệp định hợp tác năng lượng hạt nhân song phương với Nhật Bản, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc cung cấp thiết bị và vật liệu liên quan. Kế hoạch hợp tác mới cũng mở ra triển vọng Nhật Bản nối lại sự tham gia vào chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững trong dài hạn.

Bên cạnh đó, hai nước dự kiến ký thỏa thuận vay vốn xây dựng một nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao tại miền Nam Việt Nam. Dự án kết hợp tua-bin khí và tua-bin hơi nhằm nâng cao hiệu suất phát điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực.

Trong lĩnh vực AI, Nikkei Asia cho biết hai bên dự kiến ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển, trong đó Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 100 chuyên gia AI có trình độ tiến sĩ. Đây được kỳ vọng là một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khi đó, trang tin NetIB-News đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ của Việt Nam và triển vọng hợp tác song phương. Bài viết dẫn số liệu cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong nửa đầu năm 2026; kim ngạch thương mại hai nước vượt 50 tỷ USD năm 2025.

Theo NetIB-News, định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam đang tạo thêm động lực hợp tác với Nhật Bản. Quan hệ song phương tiếp tục mở rộng từ các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, sản xuất công nghiệp sang năng lượng, khoáng sản thiết yếu, bán dẫn, AI, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Bài viết nhận định, thế mạnh về công nghệ, nguồn vốn và kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản có thể bổ trợ cho thị trường năng động, lực lượng lao động trẻ và mạng lưới liên kết kinh tế quốc tế rộng mở của Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy các chương trình hợp tác có giá trị gia tăng cao.

Hợp tác hai nước cũng ngày càng gắn kết ở cấp địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng dân cư. Trong đó, hơn 680.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản được xem là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Đề cập đến triển vọng quan hệ song phương, NetIB-News nhấn mạnh vai trò của các hoạt động trao đổi cấp cao trong năm 2026, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae hồi tháng 5, trong việc củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị hơn 50 năm, bài viết kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản thành những chương trình hợp tác thiết thực, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng.