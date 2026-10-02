Truyền thông ngỡ ngàng khi Malaysia thắng 6-0 vẫn bị loại

Malaysia bị loại ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Truyền thông Malaysia tiếc nuối sau khi đội tuyển nước này đánh bại Singapore 6-0 nhưng vẫn không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Dù hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng cách biệt tại Bandung, Malaysia lại bị Indonesia vượt qua sau bàn thắng được ghi ở phút 98 trong trận gặp Bangladesh.

Trang New Straits Times (NST) nhấn mạnh kịch bản đầy nghiệt ngã đối với Harimau Malaya. Malaysia đã nỗ lực tạo ra cách biệt lớn để cạnh tranh với Indonesia và tưởng như có cơ hội giành ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, diễn biến tại Jakarta đã khiến cục diện thay đổi vào những giây cuối cùng.

Bước vào trận gặp Singapore, Malaysia hiểu rằng họ cần một chiến thắng đậm. Bergson Da Silva mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút thứ 8, trước khi Stuart Wilkin tiếp tục ghi bàn. Syahir Bashah và Bergson sau đó lần lượt lập công, giúp Malaysia khép lại trận đấu với chiến thắng 6-0.

Trong thời điểm Malaysia liên tục gia tăng cách biệt, sự chú ý cũng hướng về trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh. Indonesia cũng không ngừng ghi bàn và khi bàn thắng thứ 9 được ghi ở phút 98, hy vọng của Malaysia chính thức chấm dứt.

Điều đáng tiếc là Malaysia và Indonesia cùng có 7 điểm và cùng sở hữu hiệu số +9. Tuy nhiên, Indonesia ghi được 11 bàn, nhiều hơn Malaysia 2 bàn, qua đó đứng đầu bảng và giành vé vào chung kết.

NST cho rằng, Malaysia đã làm gần như tất cả những gì có thể trong trận đấu của mình. Stuart Wilkin nổi bật với cú hat-trick, trong khi Bergson Da Silva lập cú đúp, bao gồm bàn thắng ở thời gian bù giờ. Malaysia dẫn 5-0 sau pha lập công của Syahir Bashah ở phút 87 nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm bàn thắng.

Cuộc đua giữa Malaysia và Indonesia vì thế trở thành màn rượt đuổi đặc biệt kịch tính giữa Bandung và Jakarta. Malaysia thắng tới 6-0 nhưng vẫn phải dừng bước ở cuộc đua vào chung kết vì kém Indonesia về số bàn thắng ghi được.

Đội tuyển Indonesia sẽ gặp Thái Lan ở chung kết, trong khi Malaysia hướng tới trận tranh hạng Ba.