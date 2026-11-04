Truyền thông ngân hàng cần bảo đảm tính chính xác, kịp thời trong môi trường số

Phát biểu khai mạc, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), nhấn mạnh công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính sách, có vai trò quan trọng đối với hoạt động của ngành Ngân hàng. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các tổ chức tín dụng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông, yêu cầu đối với hoạt động này ngày càng cao.

Theo TS. Đào Minh Tú, ngân hàng là lĩnh vực có tính đặc thù và nhạy cảm cao, bởi thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ, lãi suất, hoạt động thanh toán hay tình hình của các tổ chức tín dụng có thể tác động trực tiếp đến tâm lý người dân và thị trường. Chỉ một thông tin không chính xác về rủi ro thanh toán, lãi suất hoặc chính sách điều hành cũng có thể gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín của các ngân hàng và niềm tin của công chúng.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Mỗi cán bộ ngân hàng khi tham gia mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm trong việc giữ gìn uy tín của tổ chức và của toàn ngành

Từ đặc thù đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng công tác truyền thông không chỉ là nhiệm vụ riêng của từng tổ chức tín dụng mà cần có sự phối hợp thống nhất trong toàn ngành, với vai trò đầu mối của NHNN và sự tham gia chủ động của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng. Việc truyền tải thông tin cần bảo đảm tính chính xác, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vào hoạt động ngân hàng.

Đề cập đến hoạt động truyền thông trên nền tảng số, TS. Đào Minh Tú nhận xét các ngân hàng hiện đã sử dụng nhiều kênh như website, fanpage và mạng xã hội để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, nội dung truyền thông phần lớn vẫn tập trung vào giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, trong khi việc cung cấp thông tin chung về hoạt động ngân hàng, góp phần định hướng thị trường và tạo dựng niềm tin chung chưa được quan tâm tương xứng.

Việc khai thác các nền tảng số cần được thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính nghiêm túc, an toàn và phù hợp với đặc thù hoạt động ngân hàng. Không chỉ bộ phận truyền thông, mỗi cán bộ ngân hàng khi tham gia mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm trong việc giữ gìn uy tín của tổ chức và của toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại chương trình

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đồng thời đề nghị các tổ chức tín dụng quan tâm hơn đến công tác truyền thông, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chủ động đề xuất những vấn đề cần được hướng dẫn, hỗ trợ từ Hiệp hội Ngân hàng, NHNN và các cơ quan quản lý báo chí. Trong đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và các tổ chức hội viên được xác định là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và hoạt động ngân hàng.

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã giới thiệu những điểm mới của Luật Báo chí 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đáng chú ý, Luật bổ sung quy định về hoạt động báo chí trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan báo chí khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều kiện cấp thẻ nhà báo và quyền yêu cầu cải chính thông tin của công dân. Trong đó, cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra.

Bà Trần Thị Thanh Bích, Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ: Sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức truyền thông.

Đề cập đến kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông, đại diện Cục Báo chí nhấn mạnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin, tăng cường theo dõi, đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí và mạng xã hội. Theo nội dung chuyên đề, một số sự cố truyền thông liên quan đến việc thực thi chính sách thời gian qua xuất phát từ việc cơ quan quản lý thiếu chủ động cung cấp thông tin hoặc truyền thông chưa hiệu quả. Vì vậy, công tác truyền thông chính sách cần được triển khai sớm, kết hợp nhiều phương thức và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí.

Ông Lưu Đăng Hải, Quản lý Đối tác Thể thao và Tin tức TikTok tại Việt Nam

Ở góc độ cơ quan báo chí, bà Trần Thị Thanh Bích, Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức truyền thông. Trong đó, việc nắm vững các quy định của Luật Báo chí 2025 không chỉ giúp các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp với cơ quan báo chí, chủ động xử lý thông tin sai lệch và bảo vệ uy tín của tổ chức.

Bên cạnh đó, bà Bích nhấn mạnh yêu cầu thích ứng với xu hướng tiếp nhận thông tin trên các nền tảng số, đặc biệt là video ngắn và mạng xã hội. Thách thức đối với hoạt động truyền thông ngân hàng là chuyển tải những nội dung chuyên ngành như tiền gửi, tín dụng, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo mật tài khoản theo cách dễ hiểu, hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, nghiêm túc và tuân thủ pháp luật.

Chia sẻ về xu hướng truyền thông trên nền tảng số, ông Lưu Đăng Hải, Quản lý Đối tác Thể thao và Tin tức TikTok tại Việt Nam thông tin, hiện có hơn 100 đơn vị báo chí, truyền thông tại Việt Nam tham gia hoạt động đưa tin trên TikTok. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chủ yếu tập trung vào cách thức đưa tin truyền thống, nội dung dài, nặng câu chữ và chưa phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của người dùng nền tảng này.

Quang cảnh Chương trình

Theo ông Lưu Đăng Hải, để nâng cao hiệu quả truyền thông, các đơn vị cần chuyển từ tư duy đưa tin sang kể chuyện (Story-first), làm rõ vì sao thông tin đáng chú ý và có liên quan đến người xem. Bên cạnh việc ưu tiên video định dạng dọc, xây dựng nội dung ngắn gọn, trực quan, các đơn vị cần chú trọng tỷ lệ xem hết, mức độ tương tác và duy trì tần suất đăng tải phù hợp. Đồng thời, hoạt động sáng tạo nội dung phải tuân thủ Tiêu chuẩn Cộng đồng của TikTok, đặc biệt là các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, bản quyền và nội dung quảng cáo…

Thông qua các chuyên đề và phần trao đổi, chương trình đã cập nhật những quy định mới về hoạt động báo chí, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng xây dựng nội dung trên nền tảng số. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ và đại diện các tổ chức tín dụng trao đổi những vấn đề thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, tăng cường phối hợp cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu truyền thông của ngành Ngân hàng trong môi trường số.