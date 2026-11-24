Chuyên trang bóng đá uy tín của nước này là Friends of Football đã đăng tải bài viết tổng hợp với dòng tiêu đề: "Bàn thắng muộn của Việt Nam tước đi chiến thắng đầu tiên của New Zealand tại World Cup U17".

Trong bài phân tích, tờ báo này bày tỏ sự nuối tiếc khi đội nhà không thể đứng vững để bảo toàn lợi thế dẫn bàn trong những phút cuối cùng. Sự nghiệt ngã của trận đấu càng được đẩy lên cao trào qua tình huống bỏ lỡ của Joe McIntyre. Ngay sau khi Duy Khang tung cú đánh đầu gỡ hòa 3-3 cho U17 Việt Nam ở phút 90+2, McIntyre đã có cơ hội vàng để tái lập thế dẫn bàn nhưng cú sút của anh lại tìm đến đúng cột dọc bật ra, khép lại hy vọng giành trọn 3 điểm của đội bóng áo trắng.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) cũng giật tít: "Nỗi đau phút chót của New Zealand trong trận cầu sáu bàn thắng nghẹt thở trước Việt Nam". Theo thống kê, bóng đá trẻ New Zealand đã trải qua chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng tại sân chơi World Cup U17 kể từ năm 2019. Kể từ sau chiến thắng trước U17 Angola, U17 New Zealand đá 10 trận chỉ hòa và thua.

Đội bóng này đã ở rất gần thời khắc lịch sử để chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài suốt 7 năm đằng đẵng, thế nhưng pha lập công đúng lúc của Duy Khang đã biến giấc mơ ấy thành nỗi tiếc nuối.

Không chỉ truyền thông, chính những người trong cuộc cũng trải qua cảm giác hụt hẫng. Tội trưởng U17 New Zealand là Ethan Dyer không giấu được nỗi thất vọng. Anh mô tả màn rượt đuổi tỷ số với U17 Việt Nam “là một cuộc so tài có quá nhiều thăng trầm về mặt cảm xúc”. Dyer thẳng thắn thừa nhận đây là trận đấu mang tính chất sống còn đối với đội nhà, nơi họ đã dốc toàn lực nhưng lại gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Kết quả hòa đầy kịch tính này đẩy cục diện bảng đấu vào thế giằng co quyết liệt. Sau hai lượt trận đã đấu, cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand mới chỉ có được 1 điểm. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á tạm thời xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng nhờ sở hữu chỉ số phụ tốt hơn.

Chính điều này khiến cánh cửa đi tiếp của U17 New Zealand trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Ở lượt trận hạ màn mang tính quyết định, đội bóng châu Đại Dương sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên U17 Bỉ - tập thể vốn vượt trội về mọi mặt, lại khát khao chiến thắng sau cú ngã trước U17 Mali.

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