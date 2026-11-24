Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

Trước khi U17 World Cup 2026 khởi tranh, trang Friends of Football của New Zealand nhận định cuộc đối đầu với Việt Nam là cơ hội giành chiến thắng lớn nhất của U17 New Zealand. Bài phân tích xếp Bỉ và Mali vào nhóm ứng viên mạnh của bảng G, trong khi Việt Nam và New Zealand bị đánh giá thấp hơn. Nhận định này phần nào phản ánh cách truyền thông New Zealand đánh giá Việt Nam là đối thủ vừa sức nhất trong ba đội ở vòng bảng.

Tác giả cho rằng Việt Nam thiếu kinh nghiệm do lần đầu dự World Cup U17. Những thất bại trước Hàn Quốc và Australia tại giải U17 châu Á 2026 cũng được nhắc đến như cơ sở cho nhận định này.

U17 Việt Nam có điểm số đầu tiên ở U17 World Cup. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, Friends of Football cũng thừa nhận New Zealand có thể là đối thủ dễ giành 3 điểm nhất nếu nhìn từ phía Việt Nam. Đó là cách đánh giá thận trọng, nhưng vẫn cho thấy hai đội được xem là những mắt xích yếu hơn tại bảng đấu.

Bước vào giải, U17 Việt Nam lập tức tạo dấu ấn trong trận ra quân gặp Bỉ. Dù để đối thủ ghi ba bàn và thua 2-3, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần đáng khen. Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ chấm phạt góc ở phút 85, khiến Bỉ phải trải qua những phút cuối đầy áp lực.

New Zealand cũng không có khởi đầu tốt khi thua Mali 0-3. Kết quả ấy khiến cuộc đối đầu trực tiếp với Việt Nam càng trở nên quan trọng. Trên sân, U17 Việt Nam chứng minh khoảng cách giữa hai đội không lớn như những đánh giá ban đầu.

U17 Việt Nam chứng minh nhận định trước đó từ truyền thông New Zealand là chưa đúng. Ảnh: VFF.

New Zealand ba lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Jack Clegg, John Woldegiorgis và Ethan Dyer. Nhưng cả ba lần, đại diện châu Đại Dương đều bị đối thủ gỡ hòa. Đại Nhân lập cú đúp ở các phút 49 và 58. Đến phút bù giờ thứ nhất của hiệp hai, Duy Khang đánh đầu ghi bàn, ấn định tỷ số 3-3.

Màn rượt đuổi này khiến nhiều cổ động viên New Zealand phải dành lời khen cho Việt Nam. Họ thừa nhận tốc độ, khả năng phối hợp và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ áo đỏ gây ra nhiều khó khăn cho đội nhà. Một số ý kiến cũng chỉ trích khả năng phòng ngự khi New Zealand liên tục đánh mất lợi thế.

Trận hòa không chỉ mang về điểm số lịch sử cho U17 Việt Nam tại World Cup, mà còn khiến nhận định trước giải của truyền thông New Zealand trở nên thiếu thuyết phục. Đội bóng từng được xem là đối thủ dễ kiếm 3 điểm nhất đã khiến New Zealand phải chia điểm trong thế ba lần đánh rơi lợi thế.