Truyền thông Mỹ nghi Trung Quốc sản xuất hàng loạt máy bay cảnh báo sớm

Dòng máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

TWZ cũng suy đoán rằng KJ-3000 vốn được phát triển dựa trên nền tảng máy bay vận tải bốn động cơ Y-20, đang tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt hoặc đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

Trong bài viết công bố ngày 22/10, TWZ lưu ý rằng loại máy bay mới này trang bị vòm radar hình tròn cỡ lớn đặt phía trên phần thân sau, cùng với hệ thống ăng-ten nổi bật ở phần thân trước.

Trước đó, các chuyên gia Trung Quốc từ lâu cũng đã dự đoán về sự xuất hiện của biến thể cảnh báo sớm dựa trên dòng máy bay Y-20.

TWZ dẫn lời chuyên gia phân tích lưu ý rằng những hình ảnh này có thể cho thấy quá trình sản xuất hàng loạt hoặc sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ đã bắt đầu. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng đánh giá rằng cả 4 chiếc KJ-3000 có thể đơn giản là cùng xuất hiện tại cơ sở vào cùng một thời điểm.

Báo cáo của TWZ phân tích thêm rằng KJ-3000 được kỳ vọng sẽ giải quyết những hạn chế lâu nay trong đội bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không sử dụng động cơ phản lực hiện có của Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc đã hoàn thiện 4 máy bay KJ-2000, dòng máy bay được xem là tiền thân của KJ-3000. Phát triển dựa trên máy bay vận tải Ilyushin Il-76MD do Nga sản xuất, chương trình KJ-2000 từng bị hạn chế do nguồn cung khung thân máy bay phù hợp không nhiều. Hiện tại, chương trình này đang đối mặt với hai vấn đề: sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Nga và tình trạng các máy bay đã trở nên cũ kỹ.

Do đó, nền tảng dựa trên máy bay Y-20 do Trung Quốc tự sản xuất sẽ tạo cơ sở bền vững hơn cho đội bay AEW&C quy mô lớn, đồng thời mở ra nhiều dư địa cho việc nâng cấp và tiềm năng xuất khẩu.

TWZ cũng chỉ ra rằng khung thân lớn hơn của loại máy bay này sẽ mang lại nhiều ưu thế so với các dòng AEW&C sử dụng động cơ tuabin cánh quạt hiện có của Trung Quốc, bao gồm tốc độ cao, tầm bay xa và thời gian hoạt động bền bỉ hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động ở độ cao lớn hơn giúp radar của máy bay có góc quan sát thuận lợi để phát hiện và theo dõi mục tiêu, đặc biệt là các máy bay bay thấp và tên lửa có thể bị địa hình hoặc giới hạn đường chân trời radar che khuất, khiến các hệ thống cảm biến đặt trên mặt đất khó phát hiện. Vòi tiếp dầu trên không cũng có thể giúp mở rộng tầm hoạt động và kéo dài thời gian trực chiến trên không của máy bay.

Trung Quốc hiện chưa chính thức công bố sự tồn tại của KJ-3000. Dù vậy, việc phát triển biến thể cảnh báo sớm dựa trên nền tảng máy bay vận tải hạng nặng Y-20 từ lâu đã là điều được các phi công không quân Trung Quốc, giới chuyên gia và các phương tiện truyền thông nước này kỳ vọng.

Chuyên gia quân sự của Trung Quốc Song Zhongping chia sẻ với Global Times rằng Y-20 là loại máy bay vận tải hạng nặng do Trung Quốc tự sản xuất hoàn toàn trong nước. Y-20 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu cũng như các hoạt động hỗ trợ huấn luyện đa dạng. Chính nhờ việc được chế tạo độc lập với 100% linh kiện nội địa, Trung Quốc có toàn quyền quyết định trong quá trình vận hành và cải tiến, mà không chịu bất kỳ ràng buộc nào từ bên ngoài. Chỉ cần đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật cần thiết, nhiều chức năng quân sự khác nhau đều có thể được hiện thực hóa thông qua các chương trình cải tiến được thiết kế riêng.

Tháng 7/2016, Y-20 chính thức được đưa vào biên chế các đơn vị không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Theo thông tin từ đơn vị sản xuất Y-20 là Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), sau một thập niên, máy bay này đã phát triển từ nền tảng vận tải đơn lẻ thành dòng phi cơ đa dạng, bao gồm các phiên bản Y-20A, Y-20B và máy bay tiếp dầu trên không YU-20.