Truyền thông: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự đến Israel, Nhà Trắng nhóm họp về Iran

Mỹ được cho là đã điều 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ không quân ở miền Nam Israel. (Nguồn: Anadolu)

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) cho biết, ngày 29/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đã báo cáo trực tiếp với Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng về các phương án tấn công Iran.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine. Một số nguồn tin cho biết, các thành viên nội các khác cũng tham gia, với nội dung thảo luận bao gồm cả lệnh phong tỏa mà Mỹ đang tiếp tục duy trì.

Theo một nguồn tin nắm rõ sự việc, cuộc họp diễn ra sau phiên làm việc tại Nhà Trắng hôm 28/10, trong đó các sĩ quan quân đội đã gặp Phó Tổng thống JD Vance. WSJ nhận định, việc Đô đốc Cooper trực tiếp báo cáo với Tổng thống Trump là động thái hiếm thấy, có thể cho thấy Washington đang tiến gần hơn đến khả năng triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trong khi đó, kênh truyền hình công cộng Israel KAN cùng ngày 29/10 đưa tin, Mỹ đã điều 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ không quân của Israel ở khu vực Negev, miền Nam nước này. Các máy bay được cho là đã hạ cánh tại hai căn cứ Ovda và Nevatim. Một số máy bay quân sự Mỹ khác cũng được cho là đã được điều đến các căn cứ ở Jordan, Saudi Arabia và Qatar.

Theo KAN, số máy bay trên xuất phát từ căn cứ Fort Bliss, bang Texas, nơi đặt một trong những trung tâm phòng không lớn nhất của quân đội Mỹ. Hiện cũng chưa rõ các máy bay chở loại hàng hóa gì. Washington chưa xác nhận thông tin trên.

Một quan chức Israel nói với KAN rằng, nước này và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị quân sự. Quan chức này cho biết, hai bên đang sẵn sàng cho mọi quyết định của Tổng thống Trump, dù chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Trước đó, cả KAN và WSJ đều đưa tin, Washington đã cảnh báo các nước Arab vùng Vịnh về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự ngắn và giới hạn nhằm vào Iran. Mỹ cũng được cho là đã điều một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Texas tới tăng cường khả năng phòng không tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu binh sĩ đồn trú tại các căn cứ trong khu vực rời đi để đề phòng nguy cơ leo thang.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Iran đưa tin, Tehran đã nhận được thư từ Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance gửi tới Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei, song chưa đưa ra phản hồi.

Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp khu vực, trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4. Tháng 6, Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ về bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, song việc triển khai văn kiện này vẫn đình trệ do bất đồng liên quan an ninh tuyến hàng hải.