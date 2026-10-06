Truyền thông mở thêm điểm chạm cho sản phẩm OCOP Hà Nội trên môi trường số

Đó là khẳng định của Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm tại lễ kích hoạt chương trình “Gian hàng số - Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, sáng 6-10.

Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Khánh

Kể câu chuyện sản phẩm bằng thế mạnh đa phương tiện

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, phía sau mỗi sản phẩm là công sức của người làm nghề, sinh kế của một gia đình, thậm chí là kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, hỗ trợ một sản phẩm tìm được thị trường cũng đồng nghĩa với việc tạo thêm cơ hội để người dân sống được bằng nghề, để nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành một kênh quan trọng kết nối sản phẩm với người tiêu dùng, truyền thông có thể tạo ra những điểm chạm mới giữa sản phẩm, người bán và thị trường. Sản phẩm đặc trưng của Hà Nội mang trong mình tay nghề, kinh nghiệm và câu chuyện của người làm ra sản phẩm; vì vậy, thương nhân cần thêm kỹ năng giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung và vận hành gian hàng trên môi trường số.

Theo Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, đưa sản phẩm lên môi trường số phải đi cùng với nâng cao năng lực cho người bán. Thương nhân cần được hỗ trợ để tự giới thiệu sản phẩm, sử dụng video, livestream và các công cụ số phù hợp.

Đây là yêu cầu không chỉ đối với một phương thức bán hàng mới, mà còn đối với cách xây dựng thương hiệu trong môi trường số. Một sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu khả năng kể câu chuyện, thiếu hình ảnh phù hợp hoặc thông tin chưa đủ hấp dẫn sẽ khó tạo được sự chú ý giữa một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn.

Ở chiều ngược lại, một nội dung truyền thông tốt cần được xây dựng trên nền tảng sản phẩm tốt, thông tin trung thực và trách nhiệm với người tiêu dùng.

“Công nghệ giúp khách hàng tìm đến; chất lượng khiến khách hàng quay lại”, ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Từ góc độ cơ quan báo chí, đây là ranh giới quan trọng giữa quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu bền vững. Truyền thông có thể giúp sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn, nhưng niềm tin của người tiêu dùng chỉ được hình thành khi những thông tin được giới thiệu phản ánh đúng chất lượng, nguồn gốc và giá trị của sản phẩm.

Với hệ sinh thái báo chí đa phương tiện gồm báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có điều kiện để kể câu chuyện sản phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đó có thể là một bài viết về một làng nghề, một phóng sự truyền hình về quy trình sản xuất, một video ngắn giới thiệu nghệ nhân, một nội dung trên nền tảng số hay một phiên livestream kết nối trực tiếp người bán với khách hàng.

Mỗi phương thức có một cách tiếp cận riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đưa những giá trị của sản phẩm Hà Nội đến gần hơn với công chúng.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mong muốn phối hợp thực hiện các bài viết, phóng sự, video từ làng nghề, cơ sở sản xuất; giới thiệu cách làm hiệu quả, đồng thời lắng nghe và phản ánh những khó khăn của thương nhân. Qua đó, quảng bá sản phẩm gắn với gìn giữ uy tín hàng hóa và hình ảnh con người Hà Nội.

Xây dựng niềm tin bằng thông tin được kiểm chứng

Nếu công nghệ tạo ra khả năng tiếp cận thì truyền thông có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin.

Theo Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, “báo chí góp phần xây dựng niềm tin bằng thông tin được kiểm chứng”. Đây cũng là giá trị mà truyền thông chính thống có thể bổ sung cho quá trình thương mại hóa sản phẩm trên môi trường số.

Trong không gian số, người tiêu dùng có thể tiếp cận hàng hóa nhanh hơn nhưng đồng thời cũng phải đối diện với lượng thông tin rất lớn. Vì vậy, việc cung cấp những thông tin có nguồn gốc rõ ràng, phản ánh chân thực sản phẩm và người làm ra sản phẩm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đối với sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề, yếu tố này càng có ý nghĩa. Một sản phẩm không chỉ được nhận diện qua bao bì, giá bán hay hình ảnh trên gian hàng, mà còn có thể được nhận diện qua câu chuyện về vùng đất, con người, nghề truyền thống và quá trình tạo ra sản phẩm.

Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” vì thế được kỳ vọng trở thành một địa chỉ gần gũi, tin cậy, tạo thêm điểm chạm giữa sản phẩm Hà Nội với người tiêu dùng. Trong khuôn khổ chương trình, kênh này được định hướng là không gian nội dung chung để quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và nhà bán hàng Hà Nội.

Điều quan trọng, theo ông Nguyễn Thanh Liêm, là sự phối hợp không nên dừng lại ở lễ ra mắt. Cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và truyền thông cần duy trì sự đồng hành bằng những hỗ trợ cụ thể, sát nhu cầu của người tham gia.

Với cơ quan báo chí, sự đồng hành ấy trước hết nằm ở việc phát hiện những câu chuyện có giá trị, đưa tiếng nói của người sản xuất đến với công chúng, phản ánh những mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn thực tế trong quá trình chuyển đổi số.

Bởi suy cho cùng, hiệu quả của một chương trình hỗ trợ thương nhân không chỉ nằm ở số lượng nội dung được sản xuất hay mức độ tương tác trên nền tảng số. Thành công cần được nhìn thấy ở những đơn hàng, những khách hàng quay lại và những thương nhân có thể tự tin vận hành gian hàng của mình.

Khi đó, truyền thông không chỉ làm nhiệm vụ quảng bá. Truyền thông trở thành một phần của quá trình kết nối sản phẩm với thị trường, kết nối người làm nghề với người tiêu dùng và góp phần xây dựng uy tín cho thương hiệu Hà Nội trên môi trường số.