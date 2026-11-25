U17 Mali sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Truyền thông Mali có lý do để ăn mừng khi đội tuyển U17 nước này toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên tại World Cup 2026. Đáng chú ý, sau chiến thắng trước U17 Bỉ, tờ Fasso Actu đã đưa ra đề xuất HLV Soumaïla Coulibaly nên tận dụng cơ hội gặp U17 Việt Nam để xoay tua đội hình, giữ sức cho các trụ cột trước vòng đấu loại trực tiếp.

Theo đánh giá của Fasso Actu, lượt trận cuối bảng G không chỉ là cơ hội để U17 Mali củng cố vị trí dẫn đầu mà còn giúp Ban huấn luyện tính toán nhân sự cho chặng đường tiếp theo. Việc sớm hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng châu Phi cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi.

“Đây cũng là cơ hội tốt để Ban huấn luyện xoay tua đội hình, cho các trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo”, tờ báo Mali nhận định.

Đề xuất này xuất phát từ phong độ ấn tượng của U17 Mali tại giải đấu năm nay. Sau khi đánh bại U17 New Zealand với tỷ số 3-0, thầy trò HLV Soumaïla Coulibaly tiếp tục vượt qua U17 Bỉ với tỷ số 2-1. Dù bị dẫn trước, đại diện châu Phi vẫn thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng thành công nhờ các pha lập công của Djigui Koïta và Yaya Niang.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U17 Mali chắc chắn kết thúc vòng bảng trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng G và giành quyền đi tiếp. Đội bóng này chỉ cần thêm một điểm trước U17 Việt Nam để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, bất kể kết quả trận đấu còn lại giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Trong bối cảnh đó, việc phân bổ thể lực và bảo toàn lực lượng cho vòng đấu loại trực tiếp được xem là phương án hợp lý. Nếu HLV Coulibaly quyết định sử dụng đội hình dự bị hoặc trao cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu, U17 Việt Nam có thể phần nào hưởng lợi.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Cristiano Roland không được phép chủ quan. U17 Mali đã chứng minh sức mạnh đáng gờm với lối chơi hiệu quả và khả năng ghi bàn đa dạng. Sau hai trận đấu, đội bóng châu Phi có bốn cầu thủ khác nhau lập công. Vì vậy, ngay cả khi thực hiện một số thay đổi về nhân sự, Mali vẫn có thể duy trì chất lượng đội hình và tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam hiện có 1 điểm, đứng thứ ba bảng G sau trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần một kết quả tích cực trước Mali để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội.

Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng phương án cho các trụ cột nghỉ ngơi hiện mới chỉ là đề xuất từ truyền thông Mali, chưa phải quyết định chính thức của HLV Soumaïla Coulibaly.