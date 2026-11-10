Truyền thông lượng tử bước đột phá trong công nghệ bảo mật dữ liệu

Công nghệ thu giữ và lưu trữ CO₂ (CCS), cũng như thu giữ, sử dụng và lưu trữ CO₂ (CCUS) mở ra hướng tiếp cận trong quá trình giảm phát thải, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp khó cắt giảm phát thải. Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lưu trữ CO2 với 71 tỷ tấn CO2, tập trung chủ yếu ở 3 khu vực địa chất. Tuy nhiên, đây là công nghệ còn khá mới mẻ và việc ứng dụng đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn...