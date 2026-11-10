Truyền thông lượng tử bước đột phá trong công nghệ bảo mật dữ liệu
Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ lượng tử đang định hình lại cục diện của lĩnh vực truyền thông bảo mật và xử lý thông tin. Khi các hệ thống truyền thống ngày càng bộc lộ những hạn chế về bảo mật và năng lực tính toán, truyền thông lượng tử nổi lên như một giải pháp thay thế mang lại hiệu suất cao hơn cùng khả năng bảo vệ dữ liệu ưu việt. Truyền thông lượng tử hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các mạng lưới an toàn trong nhiều đơn vị và tổ chức khác nhau, bao gồm các chính phủ, viện nghiên cứu và ngành viễn thông.
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Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/truyen-thong-luong-tu-buoc-dot-pha-trong-cong-nghe-bao-mat-du-lieu.htm