Truyền thông Lào đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 9/10 đăng trang trọng nhiều bài viết về chuyến thăm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Các báo đăng tải các bài viết, phóng sự với các tiêu đề: “Lào-Việt Nam, từ mối quan hệ đặc biệt đến gắn kết chiến lược trong thời kỳ mới”; “tăng cường thúc đẩy hợp tác Lào-Việt Nam đem lại hiệu quả thiết thực ”; “Ý nghĩa quan trọng và sự kỳ vọng vào kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam”; “Lào-Việt Nam tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác song phương”; “Lào-Việt Nam tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại”; "Lào-Việt Nam tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”…

Nội dung các bài báo đều nhấn mạnh, đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng kể từ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng lựa chọn trong hoạt động đối ngoại; đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái hơn nữa; đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên và kết quả kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban hợp tác song phương liên Chính phủ Việt Nam-Lào thành hiện thực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo các bài báo, chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí đặc biệt, khi hai nước tiếp tục tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm đầu tiên; đồng thời, Lào cũng vừa tổ chức bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ mới tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Lào khóa X; đây cũng là lần đầu tiên đồng chí tân Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith đón tiếp khách quốc tế trên cương vị mới; trong khi đó, Việt Nam cũng đang tiến hành Hội nghị Trung ương 4 và chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khóa XVI. Bối cảnh nêu trên đã làm cho chuyến thăm càng thêm ý nghĩa đối với ý chí chung và việc nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Các bài báo nêu rõ, tại hội đàm song phương và tiếp xúc chính thức, hai bên đánh giá cao, rất vui mừng về kết quả hợp tác song phương thời gian qua tiếp tục phát triển, đặc biệt là hợp tác chính trị, đối ngoại tiếp tục duy trì độ tin cậy ở cấp độ cao, gắn kết, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai nước; đánh giá cao quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế-thương mại-đầu tư, công nghệ, văn hóa-xã hội.

Các bài báo đều nhấn mạnh, trong chuyến thăm Lào lần này, hai bên đã thảo luận về phương hướng kế hoạch hợp tác thời gian tới, nhất trí, thống nhất tăng cường hợp tác chính trị, đối ngoại đi vào chiều sâu, tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Việt nam đầu tư tại Lào; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược hiếm có giữa hai nước; thúc đẩy tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quan trọng; phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị, kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban hợp tác song phương liên Chính phủ Lào-Việt Nam và kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027.

Các bài báo đánh giá, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng trong quá trình kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2027 cũng như kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; nhấn mạnh, chuyến thăm là hoạt động thiết thực nhằm triển khai phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.