Truyền thông kiến thức về khởi nghiệp cho nữ phạm nhân sắp hoàn thành xong án phạt tù

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ cho biết: Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án 2415 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 (gọi tắt là Đề án 2415) - đề án tiếp nối Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (gọi tắt là Đề án 939).

Các đội tham gia phần thi Túi mù khởi nghiệp. Ảnh: Nga Sơn

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Thực hiện Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN Việt Nam hằng năm đều duy trì tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nữ mới thành lập; hỗ trợ vốn khởi nghiệp… Trong số những chị em từng nhận hỗ trợ để khởi nghiệp, có không ít phụ nữ từng trải qua vấp ngã, mang trong mình những mặc cảm, tự ti nhưng luôn trăn trở, khao khát tìm kiếm một sinh kế chân chính để làm lại cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ đặt câu hỏi mang tính định hướng giúp các đội thi hoàn thiện ý tưởng. Ảnh: Nga Sơn

Thông qua Chương trình truyền thông Khởi nghiệp chắp cánh tương lai cho nữ phạm nhân sắp hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn sẽ cung cấp cho nữ phạm nhân sắp hoàn thành thời gian chấp hành án một số kiến thức cơ bản về khởi nghiệp; qua đó giúp chị em tìm được ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch để biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực.

Thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế hiệu quả. Các cấp hội ở địa phương sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ cao, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù sinh sống tại địa phương. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ hy vọng chị em đang chấp hành án tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt để sớm trở về với gia đình, cộng đồng và mạnh dạn lựa chọn khởi nghiệp, ổn định cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Công an thành phố Đồng Nai trao quà cho các đội thi. Ảnh: Nga Sơn

Tại chương trình, đại diện nữ phạm nhân đã chia thành 4 đội tham gia phần thi Túi mù khởi nghiệp. Các đội bốc thăm túi mù, bên trong có chứa những vật phẩm liên quan đến các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp. Từ vật phẩm trong túi mù, các đội sẽ hội ý, lên ý tưởng và trình bày ý tưởng khởi nghiệp trước Ban giám khảo. Trên cơ sở đó, Ban giám khảo đã đặt ra những câu hỏi mang tính định hướng giúp các đội hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp. Trong khuôn khổ chương trình, nữ phạm nhân còn được giao lưu với đại diện phụ nữ hoàn lương; tham gia trò chơi tương tác về chủ đề khởi nghiệp.

Ban tổ chức cũng đã thông tin về Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027 và Đề án 2415 cũng như các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đến nữ phạm nhân sắp hoàn thành xong án phạt tù…