Truyền thông kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho thanh niên trước khi kết hôn

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, hơn 400 đoàn viên, thanh niên được nghe các báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi kết hôn; xây dựng gia đình trên môi trường số và ứng xử văn minh trên mạng xã hội.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân.

Qua đó, phát huy vai trò của gia đình trong gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, hướng đến xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.