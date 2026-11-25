Truyền thông kết nối, thúc đẩy giải pháp xử lý tro bay điện rác
Dù điện rác đang góp phần giải quyết bài toán chất thải sinh hoạt tại Hà Nội, lượng tro bay phát sinh sau đốt tồn lưu khoảng 100.000 tấn tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin lại đặt ra yêu cầu cấp thiết về xử lý an toàn, bền vững. Trước thực tiễn này, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã tổ chức tọa đàm nhằm kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng tìm lời giải cho điểm nghẽn môi trường của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/truyen-thong-ket-noi-thuc-day-giai-phap-xu-ly-tro-bay-dien-rac-246261125214212839.htm