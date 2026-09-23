Truyền thông Iran: Ngoại trưởng Araghchi gặp Đặc phái viên Mỹ

Reuters dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iran cho biết, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff diễn ra tại New York, nơi các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao thế giới đang tham dự khóa 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tại cuộc gặp, phía Iran đã chuyển tới đại diện Mỹ các điều kiện liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Theo Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải), cuộc tiếp xúc với phía Iran, trong đó có sự góp mặt của Ngoại trưởng Araghchi diễn ra rất tích cực. Ảnh: Tehran Times

Theo truyền thông Iran, những điều kiện được Tehran đưa ra bao gồm dỡ bỏ ngay phong tỏa đường biển đối với nước này, giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt xung đột trên các mặt trận liên quan.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Steve Witkoff chia sẻ rằng cuộc gặp kéo dài trong ba tiếng và diễn ra “rất tích cực”. Dù không công bố nội dung cụ thể nhưng ông Steve Witkoff nhấn mạnh cuộc gặp tiếp theo đã được lên lịch và sẽ diễn ra trong thời gian gần.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Iran tiết lộ, Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Quan chức này nêu rõ phái đoàn Iran tại New York đã được trao thẩm quyền để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao. Tehran cũng chuyển một đề xuất tới phía Mỹ thông qua các bên trung gian hôm 16/9, trong bối cảnh Iran coi kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc là cơ hội để tìm kiếm một hướng đi ngoại giao nhằm giảm căng thẳng.

Những động thái trên cho thấy kênh tiếp xúc giữa Washington và Tehran tiếp tục được duy trì. Tổng thống Mỹ Donald Trump dù khẳng định Washington không chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng hai bên cuối cùng có thể đạt được một thỏa thuận.

Trước khi các cuộc tiếp xúc diễn ra, ông Trump cho rằng một thỏa thuận có thể chỉ được hoàn tất sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11, trong khi Tehran nhấn mạnh Washington cần có những bước đi cụ thể nếu muốn khôi phục tiến trình ngoại giao.

Eo biển Hormuz hiện là một trong những vấn đề trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc Mỹ - Iran. Hoạt động hàng hải qua tuyến đường này đã sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây do căng thẳng quân sự và những hạn chế đối với tàu thuyền.

Dữ liệu vận tải biển được Reuters công bố hôm 22/9 cho thấy chỉ có hai tàu chở hàng hóa lớn đi qua Hormuz trong ngày 21/9, so với mức trung bình khoảng 125 tàu thương mại lớn mỗi ngày trước khi xung đột leo thang cuối tháng 2.

Tuy vậy, triển vọng nguồn cung dầu tại Trung Đông cũng xuất hiện tín hiệu cải thiện khi Arab Saudi nối lại hoạt động tại tuyến đường ống Đông - Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp nước này đưa dầu thô từ các mỏ ở miền Đông tới cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

Những tín hiệu tích cực về nguồn cung cùng triển vọng thúc đẩy hơn nữa đối thoại Mỹ - Iran, đã góp phần giảm áp lực lên thị trường năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/9, dầu Brent kỳ hạn tháng 11 giảm 1,09 USD, tương đương 1,09%, xuống 99,25 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 10 giảm 1,19 USD, tương đương 1,24%, xuống 94,99 USD/thùng.