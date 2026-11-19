Trong tuyên bố đưa ra ngày 18/11, Lục quân Iran cho biết UAV trên bị phát hiện và tiêu diệt bằng các hệ thống phòng không do Iran phát triển, được Lực lượng Phòng không thuộc Lục quân vận hành và triển khai tại khu vực Đông Nam nước này.

Xem video MQ-9 bị Iran bắn hạ (Nguồn: Tasnim):

Theo tuyên bố, chiến dịch được thực hiện dưới sự chỉ huy của mạng lưới phòng không tích hợp Iran.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái vũ trang đa nhiệm do tập đoàn General Atomics Aeronautical Systems của Mỹ phát triển, được đưa vào hoạt động trong Không quân Mỹ từ tháng 10/2007. Máy bay có sải cánh 20,1 m, chiều dài 11 m, sử dụng động cơ turbine cánh quạt Honeywell TPE331-10GD và có thể hoạt động ở độ cao tối đa khoảng 15.240 m. MQ-9 được trang bị các hệ thống cảm biến phục vụ trinh sát, giám sát và có khả năng mang tên lửa Hellfire cùng nhiều loại bom dẫn đường chính xác.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng các hệ thống phòng không bắn hạ 7 UAV MQM-170C của Mỹ, đồng thời thu giữ phần lớn các thiết bị này gần như nguyên vẹn. Người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, cho biết MQM-170C là một loại UAV mới của Mỹ, nằm trong số lượng lớn UAV của Mỹ bị các lực lượng Iran đánh chặn.

Mặc dù có cấu tạo đơn giản và chi phí thấp hơn so với các dòng UAV MQ-9 Reaper và MQ-1C Gray Eagle, nhưng MQM-170C vẫn đóng vai trò nhất định trong các hoạt động của Mỹ tại vùng biển phía Nam Iran.

MQM-170C do công ty Griffon Aerospace của Mỹ sản xuất, có tên gọi Outlaw G2, dài khoảng 2,7 m, sải cánh khoảng 4,9 m. Khi được sử dụng làm mục tiêu huấn luyện cho các đơn vị phòng không, MQM-170C có trọng lượng khoảng 68 kg. Nếu được trang bị một số thiết bị trinh sát chuyên dụng, tổng trọng lượng có thể lên tới khoảng 102 kg.

MQM-170C sử dụng động cơ pít tông dung tích 170 cc, có thể đạt tốc độ tối đa 223 km/h. UAV này có khả năng hoạt động ở độ cao hơn 4 km và duy trì tuần tra trên một khu vực xác định trong khoảng 8 giờ.

Trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày do Mỹ và Israel tiến hành cũng như các cuộc đụng độ tiếp diễn cho đến nay, đội UAV của Mỹ, đặc biệt là các dòng MQ-9 và MQ-1C, đã chịu tổn thất nặng nề trước các hệ thống phòng không của Iran sử dụng công nghệ phát hiện mục tiêu thụ động.

Các hệ thống của Iran như dòng Majid và tên lửa 358/359 dựa vào các hệ thống quang học để phát hiện mục tiêu. Những hệ thống này không sử dụng radar nên không phát ra tín hiệu radar có thể làm lộ vị trí triển khai.