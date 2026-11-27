U17 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026.

Một trang bóng đá Indonesia có nhận định chưa chính xác về khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland. Cụ thể, trang Sepakbola Indonesia Fansbook III cho rằng U17 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả các trận đấu khác để xác định cơ hội giành vé vào vòng 32 đội thông qua nhóm những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

“Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và vẫn phải chờ kết quả của các trận đấu khác để xác định liệu có thể đi tiếp hay không”, trang bóng đá Indonesia nhận định.

Theo thống kê, U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với 1 điểm, ghi 5 bàn và để thủng lưới 8 lần. Trong khi đó, U17 Mali đứng đầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối, còn U17 Bỉ xếp thứ hai với 6 điểm.

Tuy nhiên, FIFA sau đó đã xác nhận U17 Việt Nam không thể lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Với hiệu số -3, đại diện Đông Nam Á chính thức nói lời chia tay giải đấu.

Dù vậy, hành trình tại Qatar vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực. U17 Việt Nam từng thua sát nút U17 Bỉ 2-3 và cầm hòa U17 New Zealand 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Khép lại kỳ World Cup đầu tiên với 5 bàn thắng sau 3 trận, thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm những trải nghiệm quý giá để trưởng thành và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.