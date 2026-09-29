Truyền thông Indonesia khen ngợi bản lĩnh của đội nhà sau trận hòa Malaysia

Trận derby Đông Nam Á bước vào bước ngoặt ở phút 36 khi tiền vệ Thom Haye nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Việc mất người sớm khiến Indonesia rơi vào thế bất lợi hoàn toàn về mặt quân số. Tận dụng ưu thế hơn người, Malaysia lập tức tràn lên gia tăng sức ép. Đội khách kiểm soát bóng áp đảo và liên tục tổ chức các đợt hãm thành dồn dập về phía khung thành đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Dù chịu tổn thất nhân sự, thầy trò HLV John Herdman vẫn duy trì cự ly đội hình vô cùng kỷ luật. Đội bóng xứ vạn đảo chủ động lùi sâu phòng ngự, đồng thời tận dụng nền tảng thể lực dồi dào để tranh chấp sòng phẳng và rình rập thời cơ phản công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Indonesia gây ấn tượng với màn phòng ngự quả cảm trước Malaysia

Tờ CNN Indonesia đã dành những lời có cánh cho bộ đôi trung vệ Justin Hubner và Elkan Baggott. Thi đấu xăn xăn và tập trung cao độ, cặp "đá đá" này liên tục hóa giải các pha lên bóng nguy hiểm từ đối thủ. Trong khung gỗ, thủ thành Maarten Paes tiếp tục sắm vai "người nhện" với hàng loạt phản xạ xuất thần, trở thành chốt chặn tin cậy giúp Indonesia đứng vững trước sóng gió.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối và các cầu thủ bắt đầu xuống sức, HLV John Herdman tiếp tục gia cố hệ thống phòng ngự. Rizky Ridho và Nathan Tjoe-A-On được tung vào sân nhằm tăng khả năng tranh chấp, đồng thời duy trì sự chắc chắn trước khung thành Paes.

Những điều chỉnh này phát huy hiệu quả khi Indonesia giữ sạch lưới cho đến tiếng còi mãn cuộc. Dù không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà, 1 điểm trong thế chơi thiếu người vẫn mang ý nghĩa quan trọng với đội bóng xứ vạn đảo.

Indonesia bảo toàn 1 điểm dù phải chơi thiếu người. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Kết quả 0-0 khiến cục diện bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên khó đoán hơn. Với Indonesia, màn trình diễn trước Malaysia cho thấy khả năng duy trì sự ổn định trong hoàn cảnh bất lợi, qua đó tạo thêm động lực cho chặng đường còn lại của vòng bảng.