Truyền thông Indonesia đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam

Dây chuyền sản xuất ứng dụng robot tự động của Công ty TNHH CAYI Technology Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Đồng Thúy/TTXVN

Theo số liệu được tờ báo dẫn lại, GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý III/2026, cao hơn đáng kể mức tăng 5,47% của Indonesia, 5,4% của Singapore và 5,3% của Malaysia trong cùng kỳ. Bài báo nhận định Việt Nam đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng gần hai chữ số, trong khi phần lớn các nền kinh tế ASEAN vẫn duy trì mức tăng quanh 5%.

Ngày 9/11, CNBC Indonesia đăng bài “Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng 10% trong năm tới”, phản ánh việc Quốc hội Việt Nam quyết nghị năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Theo bài báo, mục tiêu này được đặt ra trên nền tảng kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,02% trong năm 2025 và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%.

CNBC Indonesia cho rằng năng lực sản xuất công nghiệp gắn với xuất khẩu và mức độ hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng.

Trong khi đó, DetikFinance dẫn dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm 2026 có thể đạt 5.259 USD, cao hơn mức dự báo 5.153 USD của Indonesia, đồng thời cho rằng sự gia tăng nhanh của sản xuất công nghiệp, dòng vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu là những nhân tố quan trọng hỗ trợ mức tăng này.

Những khác biệt về năng lực cạnh tranh giữa hai nền kinh tế còn được đề cập trong phát biểu của lãnh đạo Chính phủ Indonesia. Theo hãng thông tấn quốc gia ANTARA, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cho rằng Indonesia cần chuyển hướng mạnh hơn sang các ngành công nghiệp dựa trên công nghệ để có thể bắt kịp tốc độ tăng trưởng của những nền kinh tế như Việt Nam. Ông nêu các lĩnh vực số hóa, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) là những hướng đi mà Việt Nam đã sớm tận dụng cơ hội.

Trong khi đó, báo Bisnis Indonesia đưa thông tin Bộ trưởng Airlangga chỉ ra chìa khóa để Indonesia bắt kịp Việt Nam, không thể chỉ dựa vào chế biến sâu. Theo đó, Indonesia cần mở rộng chiến lược công nghiệp hóa, vượt ra ngoài lĩnh vực chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghệ cao, công nghiệp ô tô, dệt may, hàng tiêu dùng nhanh và sản xuất chế tạo. Ông cho rằng chỉ dựa vào chế biến sâu là chưa đủ để nâng tỷ trọng công nghiệp trong GDP và tạo ra bước chuyển về năng suất.

Một điểm khác biệt được Bộ trưởng Airlangga đề cập là quy mô các đặc khu kinh tế. Ông nhận xét Việt Nam triển khai các khu vực này với quy mô lớn hơn, đồng thời có môi trường kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư thuận lợi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Airlangga cũng chỉ ra sự khác biệt về quy mô thị trường nội địa. Theo ông, Việt Nam có thị trường tiêu dùng trong nước nhỏ hơn Indonesia, do đó các nhà đầu tư tại Việt Nam có động lực hướng mạnh sản xuất vào xuất khẩu. Ngược lại, Indonesia có lợi thế từ thị trường nội địa rộng lớn và cần tận dụng lợi thế này để phát triển năng lực sản xuất, thay vì chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng và khai thác tài nguyên.

Dẫn ý kiến các chuyên gia kinh tế, CNN Indonesia cho rằng khác biệt không chỉ nằm ở lượng vốn đầu tư mà còn ở khả năng chuyển hóa đầu tư thành năng lực sản xuất và xuất khẩu. Việt Nam đã tận dụng các khu công nghiệp, hiệp định thương mại và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ, để phát triển vai trò trung tâm sản xuất hướng xuất khẩu.

Một góc cảng Gemalink. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng Indonesia vẫn đối mặt với những hạn chế như chi phí logistics cao, quy định thiếu ổn định, thủ tục cấp phép phức tạp, thiếu lao động có kỹ năng và mạng lưới nhà cung cấp trong nước chưa đủ mạnh. Quy mô thị trường nội địa lớn tuy tạo lợi thế về tiêu dùng, nhưng cũng có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư tập trung phục vụ nhu cầu trong nước thay vì xây dựng năng lực sản xuất hướng tới thị trường quốc tế.

Nhìn chung, các bài viết và nhận định được báo chí Indonesia đăng tải, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam thường được đặt trong mối liên hệ giữa ba yếu tố: năng lực sản xuất công nghiệp, khả năng thu hút và gắn kết đầu tư nước ngoài với xuất khẩu, cùng mức độ hội nhập vào các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế. Trong khi đó, Indonesia có ưu thế về quy mô nền kinh tế và thị trường tiêu dùng nội địa, song đang tìm cách mở rộng động lực tăng trưởng thông qua công nghiệp chế tạo, công nghệ cao và nâng cao năng suất.

Việc báo chí và quan chức Indonesia nhiều lần đề cập Việt Nam như một trường hợp tham khảo cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ của nước này đối với mô hình phát triển công nghiệp và định hướng hội nhập kinh tế của Việt Nam. Tuy vậy, những so sánh này cũng đặt ra yêu cầu nhìn nhận đầy đủ các khác biệt về quy mô thị trường, cơ cấu kinh tế và mức độ phát triển của hai nước.