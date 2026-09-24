Truyền thông Indonesia chỉ ra điểm yếu chí mạng của ĐT Việt Nam trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Những thay đổi sát ngày khởi tranh khiến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam liên tục bị xáo trộn. Văn Vĩ và Duy Mạnh không thể góp mặt vì chấn thương, còn Thành Chung và Quang Hải cũng rút lui do chưa đạt trạng thái tốt nhất. Tờ Superball (trang báo thể thao nổi tiếng của Indonesia) cho rằng đây đều là những tổn thất đáng kể đối với tính toán ban đầu của HLV Kim Sang-sik.

Đội trưởng Quang Hải cùng một số trụ cột không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương

Tuyến giữa đang trở thành một trong những khu vực khiến ban huấn luyện phải cân nhắc nhiều nhất. Việc Quang Hải vắng mặt để lại khoảng trống về khả năng tổ chức và tạo đột biến. Võ Hoàng Minh Khoa được bổ sung nhưng chưa có nhiều thời gian làm quen với hệ thống, trong khi Hoàng Đức cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất và phải tập riêng ở buổi tập đầu tiên.

Hàng thủ tiếp tục là điểm được Superball lưu ý bởi thời gian các hậu vệ tập luyện cùng nhau không nhiều, trong khi Bùi Hoàng Việt Anh được đánh giá là trung vệ duy nhất cao trên 1,80 m trong danh sách hiện tại. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik phải sớm tìm ra phương án phù hợp để duy trì sự chắc chắn trước trận mở màn.

Trái ngược với hai tuyến trên, hàng công mang đến nhiều phương án cạnh tranh. Đình Bắc đang có phong độ tốt, bên cạnh Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc. Hải Long, Gia Hùng cùng hai tân binh Việt kiều Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng cũng có thể được bố trí ở những vị trí phía trên.

HLV Kim Sang-sik phải tính toán đội hình trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt. Ảnh: VFF

“Với rất nhiều cầu thủ cạnh tranh cho ba vị trí trong đội hình xuất phát, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn đội hình”, Superball nhận định. Khung thành cũng có sự xáo trộn khi Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm không góp mặt. Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt được trao cơ hội, qua đó tạo thêm lựa chọn nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng thích nghi trong thời gian chuẩn bị ngắn.

Theo Superball, bài toán lớn nhất của HLV Kim Sang-sik là tìm sự cân bằng giữa những vị trí đang thiếu nhân sự và nhóm cầu thủ có quá nhiều lựa chọn. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn ít ngày chuẩn bị trước trận gặp Philippines ngày 26/9 tại Indonesia, trong bối cảnh đội hình có nhiều thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Lịch thi đấu đầy đủ của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp các đối thủ như Philippines ngày 26/9 ở trận ra quân, kế đến là Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.