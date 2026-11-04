Chị Nguyễn Thị Kim Anh (thứ năm, từ trái qua) đại diện dòng họ Nguyễn Văn nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Dòng họ học tập Nguyễn Văn cung cấp

Tình thân là nền tảng

Truyền thống hiếu học của dòng họ Nguyễn Văn được khởi xướng từ tâm huyết của ông Nguyễn Văn Tòng. Sau khi ông và con trai trưởng lần lượt qua đời, các thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ, vun đắp tinh thần hiếu học và trở thành nền tảng để con cháu trưởng thành và đóng góp cho xã hội.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Anh, cháu nội của ông Nguyễn Văn Tòng, hiện là Hiệu trưởng Trường Hội nhập quốc tế iSchool Rạch Giá, được giao thường trực, phụ trách tổ chức, kết nối, duy trì mô hình dòng họ học tập. Chị Kim Anh cho biết việc học không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm chung của cả gia đình, dòng tộc, là nền tảng để xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Từ quan niệm ấy, các thành viên luôn quan tâm, động viên nhau chăm lo cho việc học của con cháu, xem tri thức là hành trang quan trọng để mỗi người lập thân, lập nghiệp.

Dòng họ luôn duy trì được sự gắn bó giữa các gia đình, phát huy truyền thống đoàn kết, chăm chỉ lao động và coi trọng việc học tập của thế hệ trẻ. Điều làm nên sức sống bền bỉ của truyền thống hiếu học của dòng họ Nguyễn Văn chính là sự đồng lòng giữa các gia đình.

Khi một thành viên gặp khó khăn, những người thân trong dòng họ sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ; khi con cháu có thành tích tốt, mọi người cùng vui mừng, động viên để các em tiếp tục nỗ lực. Tinh thần tương trợ ấy được thể hiện trong đời sống hằng ngày, từ việc quan tâm điều kiện học tập của con cháu đến định hướng, dạy dỗ để mỗi đứa trẻ hoàn thiện nhân cách. Các gia đình cùng tạo điều kiện về thời gian, phương tiện học tập cần thiết để con cháu đến trường.

Trong các dịp sum họp gia đình, những đứa trẻ đều nói không với điện thoại, thiết bị điện tử để dành trọn thời gian trò chuyện, sẻ chia, thắt chặt hơn tình thân gia đình. Các thành viên lồng ghép việc tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình học tập, khuyến khích mọi người tạo môi trường thuận lợi để con cháu phát triển toàn diện.

Dòng họ Nguyễn Văn hiện có 11 gia đình, với 31 người sinh sống tập trung tại phường Rạch Giá, trong đó có 1 người hoàn thành chương trình thạc sĩ, 1 người đang học đại học, 10 người là học sinh với thành tích học tập từ khá, giỏi trở lên. Trong 5 năm (2021 - 2026), cả 11 gia đình trong dòng họ đều đạt danh hiệu gia đình học tập; dòng họ không có trường hợp bỏ học giữa chừng.

Quả ngọt từ truyền thống hiếu học

Phát huy vai trò gương mẫu của ông bà, cha mẹ là chìa khóa để dòng họ Nguyễn Văn duy trì, phát huy truyền thống gia đình. Những người trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định trở thành tấm gương gần gũi để lớp trẻ noi theo. Thành quả của người đi trước không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là động lực để thế hệ trẻ đặt mục tiêu học tập, phấn đấu cho tương lai.

Để khuyến khích tinh thần học tập cho con cháu, dòng họ Nguyễn Văn duy trì quỹ khuyến học trên tinh thần tự nguyện. Quỹ dùng để khen thưởng những em có thành tích tốt trong học tập, phong trào, hỗ trợ các em học đại học, thạc sĩ… “Giá trị của quỹ không chỉ nằm ở số tiền được tích lũy mà còn ở ý nghĩa động viên, khích lệ. Những phần thưởng kịp thời giúp con cháu cảm nhận được sự quan tâm của gia đình, dòng họ. Sự hỗ trợ dành cho những trường hợp khó khăn góp phần bảo đảm điều kiện để các em tiếp tục học tập”, chị Kim Anh nói.

Sự quan tâm của gia đình, tinh thần tương trợ và việc duy trì các hoạt động khuyến học góp phần tạo nên những kết quả tích cực. Con cháu của dòng họ trưởng thành, có việc làm ổn định, công tác ở nhiều ngành, nghề như công an, giáo viên, điều dưỡng, điện lực, ngân hàng... Mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau nhưng đều có cơ hội phát huy năng lực, đóng góp cho công việc và xã hội.

Chị Kim Anh cho biết để mô hình dòng họ học tập phát triển bền vững, điều quan trọng là phải duy trì vai trò nêu gương của ông bà, cha mẹ; kịp thời động viên, khen thưởng và hỗ trợ các thành viên nỗ lực trong học tập và cuộc sống, để gia đình thật sự là điểm tựa vững chắc và bình yên nhất của mỗi thành viên. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học địa phương để nắm bắt, hưởng ứng các phong trào thi đua.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Ninh Thành Viên cho biết: “Với những cách làm thiết thực, dòng học Nguyễn Văn phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng văn hóa học tập từ gia đình, dòng họ, góp phần tích cực vào sự phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Không chỉ phát triển phong trào khuyến học trong gia đình, dòng họ Nguyễn Văn còn tích cực tham gia vận động nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đóng góp cho cộng đồng”.

Với những thành tích xuất sắc, dòng họ Nguyễn Văn được nhận bằng khen, giấy khen của hội khuyến học các cấp và vừa được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2025, là 1 trong 10 điển hình tiêu biểu của tỉnh được chọn dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc.

Thành tích đó vừa là niềm tự hào vừa là động lực để dòng họ Nguyễn Văn tiếp tục chung tay vun đắp, trao truyền truyền thống hiếu học, tạo động lực để mỗi thế hệ trưởng thành và góp sức xây dựng quê hương.