Truyền thông Hàn úp mở IVE về Việt Nam năm sau, rộ tin BIGBANG 'lò vi sóng' Hà Nội

Trong bài báo được đăng ngày 26/10 của Chosun Ilbo, Việt Nam được đánh giá là thị trường trọng điểm trong giai đoạn hiện tại của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Hai đêm diễn "cháy vé" của BIGBANG cuối tuần qua tại Hà Nội được đưa ra làm dẫn chứng phân tích.

Bài báo đề cập đến hiệu ứng bùng nổ không chỉ đến từ tốc độ bán hết vé mà còn có khả năng thúc đẩy tiêu dùng từ khách du lịch, doanh thu đem về cho Thủ đô. Bài viết cũng nhắc đến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt khi hát theo bản hit Haru Haru và tiếng hô đồng thanh "anh Long" (biệt danh của G-Dragon).

Cuối bài báo, phóng viên viết: "Quan điểm của ngành công nghiệp âm nhạc K-Pop về Việt Nam cũng đang thay đổi. Tháng 1 tới đây, lễ trao giải âm nhạc Golden Disc Awards (GDA) sẽ được tổ chức tại Hà Nội lần đầu tiên và một buổi biểu diễn tại Việt Nam của nhóm nữ IVE cũng đang được lên kế hoạch vào tháng 4".

Ngoài tin đồn IVE có tên trong line-up biểu diễn của GDA 2027, không có bất kì thông tin nào về việc nhóm nữ nhà Starship Ent đưa tên Việt Nam vào bản đồ world tour. Vì vậy, "câu chốt" bất ngờ từ báo Chosun Ilbo đang khiến cộng đồng DIVE Việt Nam náo loạn.

IVE vừa hoàn thành world tour SHOW WHAT I AM vào tháng 9. Nếu lịch trình tháng 4 đến Việt Nam là đúng, khả năng cao đây sẽ là fancon (fan meeting kết hợp concert). Hồi tháng 4/2025, Jang Wonyoung (thành viên của IVE) đã đến Việt Nam với tư cách đại sứ của nhãn hàng. Cô không biểu diễn, chỉ giao lưu rất nhanh nhưng cũng thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến sự kiện.

Wonyoung chỉ đến Việt Nam chớp nhoáng vào tháng 4/2025 trong hoạt động giao lưu với tư cách đại sứ của thương hiệu.

Trở lại với thông tin về concert BIGBANG, ngay khi Day 2 (ngày 25/10) khép lại, trên mạng xã hội đã rộ tin bộ ba sẽ trở lại Hà Nội với concert encore. Thời gian được cho là tháng 3 năm sau và nơi tổ chức giống với concert cá nhân của G-Dragon năm ngoái (Ocean Park).