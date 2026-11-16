Truyền thông giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho hơn 900 trẻ em, học sinh

Ngày 16-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức buổi truyền thông giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 900 học sinh Trường THCS Phan Rang - Phân hiệu 2 (phường Phan Rang) và 26 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận.

Học sinh Trường THCS Phan Rang - Phân hiệu 2 tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình.

Tại buổi truyền thông, các em được thông tin về các giai đoạn phát triển tâm sinh lý, kỹ năng ứng xử trong quan hệ bạn bè, giới tính, cách xử lý các tình huống nhạy cảm; những kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và cách chăm sóc cơ thể ở tuổi dậy thì... Các em còn tham gia thảo luận, trao đổi và được giải đáp về những thắc mắc liên quan đến giới tính, sức khỏe sinh sản, tâm lý lứa tuổi vị thành niên, thanh niên.

Thông qua truyền thông giúp các em được trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi, góp phần hoàn thiện thể chất, tinh thần, trí tuệ và nhân cách cho học sinh.